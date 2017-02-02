 

Иран указал на своего союзника: не Азербайджан, а Армения

Автор: Отдел информации 

Советник Верховного лидера Ирана Али Акбар Велаяти призвал главу Минобороны Армении Вигена Саргсяна сообща не допустить «разжигания Израилем конфликта в регионе», сообщает haqqin.az со ссылкой на иранское информагентство ИСНА.

«Надеемся, Иран сможет играть роль посредника в отношениях Армении и Азербайджана», – заявил сегодня советник по международным делам Верховного лидера ИРИ Али Акбар Велаяти на встрече с министром обороны Армении Вигеном Саргсяном.

Отметим, что Али Акбар Велаяти занимал пост министра иностранных дел Ирана при президентах Али Хаменеи и Хашеми Рафсанджани с 1981 по 1997г., дважды был кандидатом в президенты ИРИ. В 1992 г. он участвовал в посреднической миссии Ирана по урегулированию карабахского конфликта.

Али Акбар Велаяти, обратившись к вопросу урегулирования карабахского конфликта, отметил: «Надеемся, Иран сможет играть роль посредника в отношениях Армении и Азербайджана, чтобы мы стали свидетелями повтора исторического взаимодействия Ирана и Армении».

Обратившись к вопросам региональной безопасности, Велаяти отметил: «Некоторые внешние силы, такие, например, как Израиль, пытаются проникнуть в регион и вмешаться в региональные процессы. Мы должны быть бдительны и не допустить, чтобы чужие провоцировали столкновения в нашем регионе».

Глава Минобороны Армении В.Саргсян в свою очередь отметил высокий уровень дружественных отношений двух стран и добавил: «Армения и Иран стоят перед общими вызовами. Мы убеждены в том, что благодаря двустороннему сотрудничеству сумеем преодолеть эти вызовы».

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