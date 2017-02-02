 

Проект новой Конституции Турции направлен на подпись Эрдогану

 

Проект новой Конституции Турции направлен в президентский дворец в Анкаре на утверждение президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщает турецкая газета Hurriyet.

После проведения голосования в Великом национальном собрании (парламенте) Турции, в котором принимали участие 488 депутатов, законопроект, состоящий из 18 статей, был принят большинством голосов: 339 депутатов проголосовали "за" принятие закона, 142 "против".

Закон был подписан вице-спикером парламента Ахметом Айдыном.

Президент Турции должен в течение 15 дней утвердить либо отвергнуть закон. В случае утверждения президентом данного закона, его текст будет опубликован в официальном издании. Референдум по внесению изменений в Конституцию будет проведен в первое воскресенье, спустя 60 дней после публикации текста закона в официальном издании.

29 декабря 2016 года правовая комиссия парламента Турции приняла ряд поправок в Конституцию и предложила их обсудить на заседании парламента.

Согласно поправкам, число депутатов в парламенте страны возрастет с 550 до 600 человек.

Также предлагается разрешить гражданам Турции с 18 лет выдвигать свою кандидатуру в депутаты. В настоящее время возрастной ценз составляет 25 лет.

Срок полномочий депутатов парламента предлагается увеличить с нынешних четырех до пяти лет.

Согласно поправкам, президентом страны может быть избран гражданин Турции не моложе 40 лет. Президент будет также наделен полномочиями по назначению и смене министров. Избранный президент не обязан быть беспартийным. До последнего времени после избрания президент Турции не мог оставаться в рядах своей партии.

642 просмотров


Старости
Аналитик Никита Исаев: «Никаких реальных западных санкций нет против России»
Аналитик Никита Исаев: «Никаких реальных западных санкций нет против России» эксклюзив
Наша погода
Сегодня 4° / 0°
4 Фев 6° / 3°
5 Фев 8° / 2°
6 Фев 11° / 3°

Наши деньги
1 USD   =   1.92 AZN
1 EUR   =   2.0706 AZN
1 RUB   =   0.0319 AZN


Новостная лента

Нетаньяху обсудит иранскую угрозу в Лондоне и Вашингтоне
Чингиз Абдуллаев покинул «Нефтчи»?
Украина получит безвизовый режим с Евросоюзом весной
В Подмосковье разбился вертолет
Эсминец ВМС США вошел в акваторию Черного моря
Трамп заговорил о войне с Ираном в ответ на испытания ракет
Белый дом: "Мы не смягчали санкции против России" обновлено
Проект новой Конституции Турции направлен на подпись Эрдогану
Водитель бакинского автобуса спас своих пассажиров видео
Иран указал на своего союзника: не Азербайджан, а Армения
Путин понадеялся на здравомыслящих украинцев
В Исмаиллы врач покончил с собой
Трамп: "Иммигранты должны считаться с ценностями США"
В Азербайджане создана еще одна Государственная инспекция
Эрдоган и Меркель поспорили на пресс-конференции
NIKOIL | Bank отметил День молодежи
Рагим Газиев: «Против меня ведется клеветническая кампания» Право на ответ
Депутат Араз Ализаде: «Армян на азербайджанцев натравили турки»
Саудовская Аравия повысила цены на нефть для США и Европы
Лондон опубликовал план по Brexit
Азад Рагимов: «Некоторые страны не могут приехать на Исламские игры из-за финансовых проблем. Мы им поможем»
Билеты на «Формулу-1» в Баку купили уже в 40 странах От Австралии до России
Азербайджан сократил добычу нефти По договору ОПЕК
Чиновников в США увольняют за измену президенту наш комментарий
Гаджибала Абуталыбов в ответе за гололед Надо только подать в суд