Проект новой Конституции Турции направлен на подпись Эрдогану

Проект новой Конституции Турции направлен в президентский дворец в Анкаре на утверждение президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщает турецкая газета Hurriyet.

После проведения голосования в Великом национальном собрании (парламенте) Турции, в котором принимали участие 488 депутатов, законопроект, состоящий из 18 статей, был принят большинством голосов: 339 депутатов проголосовали "за" принятие закона, 142 "против".

Закон был подписан вице-спикером парламента Ахметом Айдыном.

Президент Турции должен в течение 15 дней утвердить либо отвергнуть закон. В случае утверждения президентом данного закона, его текст будет опубликован в официальном издании. Референдум по внесению изменений в Конституцию будет проведен в первое воскресенье, спустя 60 дней после публикации текста закона в официальном издании.

29 декабря 2016 года правовая комиссия парламента Турции приняла ряд поправок в Конституцию и предложила их обсудить на заседании парламента.

Согласно поправкам, число депутатов в парламенте страны возрастет с 550 до 600 человек.

Также предлагается разрешить гражданам Турции с 18 лет выдвигать свою кандидатуру в депутаты. В настоящее время возрастной ценз составляет 25 лет.

Срок полномочий депутатов парламента предлагается увеличить с нынешних четырех до пяти лет.

Согласно поправкам, президентом страны может быть избран гражданин Турции не моложе 40 лет. Президент будет также наделен полномочиями по назначению и смене министров. Избранный президент не обязан быть беспартийным. До последнего времени после избрания президент Турции не мог оставаться в рядах своей партии.