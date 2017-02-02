 

Эсминец ВМС США вошел в акваторию Черного моря

 

Американский эсминец Porter вошел в акваторию Черного моря, сообщила пресс-служба 6-го флота ВМС США.

Утверждается, что это сделано для проведения операций по поддержанию морской безопасности и расширению возможностей и взаимодействия с союзниками и партнерами в регионе.

Отмечается, что эсминец примет участие в международных учениях "Морской щит-2017".

Командир экипажа Эндриан Слоу напомнил, что Porter заходит в Черное море "в течение последних нескольких лет, демонстрируя нашу продолжающуюся приверженность безопасности и стабильности в регионе".

По его словам, предстоящие в рамках нынешнего захода операции призваны помочь улучшению взаимодействия, обмену информацией и опытом.

В учениях "Морской щит-2017" примут участие порядка 2,8 тысячи военнослужащих из Румынии, Болгарии, Греции, Турции, США, Канады, Испании и Украины.

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