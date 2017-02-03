Украина получит безвизовый режим с Евросоюзом весной

Украина может получить отмену визового режима с Евросоюзом в конце весны, фактически же он начнет полноценно работать летом 2017 года, сообщает «Европейская правда» со ссылкой на собственные источники.

«Собеседники в Еврокомиссии и Совете ЕС утверждают, что украинский безвизовый режим будет одобрен в конце весны, а заработает — летом. Чаще всего звучит предположение, что уже в июле украинцы будут ездить в ЕС без виз», — говорится в сообщении.

Отмечается, что чаще всего источники говорят, будто уже в июле украинцы будут ездить в ЕС без виз.

Издание подчеркивает, что для разблокирования украинского безвизового режима ЕС должен окончательно одобрить «механизм приостановки». Отмечается, что суммарно эта процедура займет примерно месяц — то есть, до конца февраля.