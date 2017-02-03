 

Нетаньяху обсудит иранскую угрозу в Лондоне и Вашингтоне

 

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что намерен обсудить иранскую угрозу с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй и президентом США Дональдом Трампом в ходе предстоящих в течение двух недель визитов в Лондон и США, передает ТАСС.

"На следующей неделе я встречусь в Лондоне с премьер- министром Великобритании Терезой Мэй и буду говорить с ней о меняющихся реалиях в нашем регионе и необходимости выработки новых общих подходов для противостояния угрозам, с которыми сталкивается регион, и, прежде всего, - об иранской угрозе", - сказал Нетаньяху. Высказывания премьера распространила здесь его канцелярия. В ведомстве Нетаньяху указали также, что переговоры Нетаньяху и Мэй запланированы на ближайший понедельник, 6 февраля.

15 февраля должен состояться первый с момента избрания Дональда Трампа визит израильского премьера в США. "Через две недели состоится моя встреча с президентом Трампом в Вашингтоне, - сказал Нетаньяху. - Я всегда избегаю использования слова "историческая", но скажу, что встреча (с Трампом) имеет очень большое значение для Государства Израиль, для нашей страны, для

При этом Нетаньяху выразил удовлетворение позицией, высказанной в среду помощником президента США по национальной безопасности Майклом Флинном, который сообщил, что Соединенные Штаты осуждают осуществленное Ираном испытание баллистической ракеты, считают эти действия подрывающими безопасность и стабильность в регионе, в связи с чем выносят стране "официальное предупреждение". "Вчера Флинн говорил о необходимости противостояния агрессии Ирана", - сказал израильский премьер. - Его заявление является продолжением того, что сказал мне президент Трамп в телефонном разговоре две недели назад, и того, что он говорил во время нашей встречи в Нью-Йорке до его избрания".

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Нетаньяху обсудит иранскую угрозу в Лондоне и Вашингтоне
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