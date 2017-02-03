 

Меркель встретилась в Анкаре с турецкой оппозицией

 

Канцлер Германии Ангела Меркель в конце своего визита в Турцию встретилась в четверг вечером в Анкаре с представителями оппозиционных партий страны. Об этом сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт, передает ТАСС.

В частности, Меркель провела переговоры с лидером Народно-республиканской партии Кемалем Кылычдароглу и представителями Демократической партии народов. Какие вопросы обсуждались на встрече, не сообщается.

Ранее сегодня канцлер в ходе визита в Турцию подчеркнула, что "оппозиция является частью демократии". 

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Меркель встретилась в Анкаре с турецкой оппозицией
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