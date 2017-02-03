Нынешние демонстрации протеста, проходящие в Бухаресте и полусотне других румынских городов, сравнивают по массовости с событиями 1989 года, когда пал режим Чаушеску. Возмущение граждан вызвало решение правительства декриминализировать ряд антикоррупционных статей Уголовного кодекса.

Год назад правительство, сформированное социал-демократами во главе с Виктором Понтой, вынуждено было уйти в отставку поле пожара в ночном клубе Бухареста, приведшего к многочисленным жертвам. Кроме того, членов партии ПСД и правительства обвиняли в коррупции. Так, нынешний глава партии Ливиу Драгня до сих пор лишен права занимать государственные посты, поскольку с него не сняты обвинения в злоупотреблениях властью.

Тем не менее, оппозиция не смогла использовать этот шанс, чтобы закрепиться у власти, и на прошедших в декабре парламентских выборах ПСД одержала однозначную победу, набрав 44% голосов на выборах в нижнюю палату и почти 46% - в сенат, что даже больше, чем на предыдущих выборах. Не понеся политической ответственности за коррупцию, социал-демократы решили облегчить судьбу тех своих соратников, которые попали под колеса правосудия. Тут-то и было решено декриминализовать антикоррупционное законодательство. В частности, предполагается отменить уголовную ответственность за преступления чиновников, если ущерб был меньше 200 тысяч лей – до 50 тысяч долларов.

Президент Клаус Йоханнис выступил категорически против этой меры. Общественное мнение президента поддержало. Небольшие предупредительные протесты должны были показать инициаторам декриминализации, что лучше отказаться от своих планов.

Но 1 февраля правительство приняло роковое решение. По всей стране прокатились многотысячные митинги. Они носили спокойный и мирный характер, пока к ним не подключились фанаты из футбольных ультрас и не затеяли привычные столкновения с полицией. Это сильно обострило обстановку, появились пострадавшие и задержанные. Румыны не прекращают протестные акции, новая вспышка которых ожидается 9 февраля, когда выйдут на свободу амнистированные правительственным решением коррупционеры.

Если власть не реагирует на многотысячные марши людей, скандирующих «Воры! Воры!», политическая ситуация будет только обостряться. Те политики, которые не хотят брать на себя ответственность за нынешнее противостояние с народом, стараются не принимать в этом участия. Например, вышел из правительства министр торговли и предпринимательства Флорин Жиану, заявив, что для него важно, сможет ли он смотреть в глаза собственному ребенку. А министр юстиции Флорин Иордаше якобы временно передал дела в министерстве своему заместителю, «чтобы сосредоточиться на подготовке бюджета на следующий год».

Важным фактором в этих условиях является то, что президент Клаус Йоаннис – выдвиженец оппозиционной Национальной либеральной партии, и одним из главных пунктов его программы была борьба с коррупцией. Сейчас образуется своего рода союз между президентом и народом в их взаимном неприятии коррупции. И, похоже, расчеты социал-демократов на то, что нынешние протесты понемногу сойдут на нет, могут оказаться ошибочными, и для политического будущего ПСД эта ошибка может стать роковой.