Казалось бы, только-только у нефтедобывающих стран появилась возможность перевести дух. После того, как в конце ноября – начале декабря они договорились о сокращении добычи, баррель уверенно подрос в цене. И перед ним уже не маячила перспектива опуститься до 30-35 долларов, поскольку баррель шел в районе 55 долларов и даже выше. Но тут на арену вновь, как и пару лет назад, вышла сланцевая нефть Америки. А это, как ни крути, не может угрожать обрушением наметившегося равновесия на рынке.

Бег по замкнутому кругу

Повышение нефтяных цен до нынешнего уровня стало результатом договоренности о сокращении объемов добычи, которой достигли сначала 13 стран нефтяного картеля ОПЕК, а затем и присоединившиеся к ним 11 независимых государств-производителей «черного золота», включая Россию и Азербайджан. Суммарно они должны сократить добычу на 1,8 млн баррелей в сутки. Эта договоренность вступила в силу 1 января 2017 года со сроком действия шесть месяцев, который может быть при необходимости продлен еще на столько же.

Смысл соглашения заключается в том, что на глобальном рынке нефти вот уже довольно длительное время предложение превышает спрос, из-за чего баррель постоянно находится под давлением и грозит обрушиться, как это случилось в конце лета 2014 года. А если это произойдет, то нефтедобывающие страны, чьи бюджеты во многом завязаны на нефтяные доходы, снова буду ввергнуты в состояние экономического кризиса. Чтобы этого не произошло, они и попытались сыграть на опережение.

Пока замысел себя оправдывает. 22 января совещание министров энергетики государств, договорившихся о сокращении нефтедобычи, отрапортовало, что заявленное сокращение идет, причем с опережением графика: ежедневная суммарная добыча нефти этими странами уже урезалась на 1,5 млн баррелей. Казалось бы, это должно было резво двинуть цены вверх. Но, увы, ценовое ралли замедлилось. И в этом виновата Америка. На фоне подъема цены барреля, в США был отмечен самый быстрый рост числа эксплуатируемых скважин за последние без малого четыре года. И это неудивительно: производители североамериканской сланцевой нефти торопятся воспользоваться ценовым трендом на мировом рынке – их вполне устраивают цены выше $50 за баррель. Законсервированные ранее буровые установки возвращаются в строй и качают нефть, увеличивая ее переизбыток на рынке.

Пока буровая активность в Америке все еще остается на 7% ниже своего пика, достигнутого в 2015 году, но по сравнению с серединой 2016 года она выросла на 6%. Нынешний уровень американского бурения сланцевой нефти примерно соответствует тому объему добычи сырца, который был в 2014 году. Это – важная точка отсчета, поскольку именно в 2014 году нефтяные цены рухнули – не в последнюю очередь из-за обильного поступления на рынок нефти, добываемой в США.

Сейчас развитие ситуации может пойти примерно по тому же замкнутому кругу. Страны-производители договариваются и убирают с рынка «лишнюю» нефть – баррель растет в цене – американское сланцевое производство вновь становится рентабельным – на рынке опять появляется «лишняя» американская нефть – баррель падает.

Трамп запрещает импорт “черного золота”

Агентство энергетической информации США (EIA) уверенно прогнозирует, что добыча сланцевой нефти в Америке будет и дальше расти – причем, вероятно, с ускорением. В последнем квартале 2016 года добыча нефти в США, по оценкам агентства, ежедневно увеличивалась на 50 тыс баррелей, и она продолжает наращиваться в начавшемся году. Однажды – в 2015 году – США уже ненадолго вырывались на первое место в мире по добыче нефти; сегодня они на третьем – после России и Саудовской Аравии, – но с небольшим отрывом, который к концу этого года, скорее всего, еще более сократится. Для сравнения: в 2016 году РФ в среднем добывала 10,75 млн баррелей в сутки, Саудовская Аравия – порядка 10,5 млн, США – более 9 млн.

По мнению экспертов, реальный рост объемов нефтедобычи в США может превысить любые ожидания – всё зависит от цен на мировом рынке. Помимо цен, наращиванию производства нефти в Америке будет, вероятно, также способствовать энергетическая политика нового правительства США: администрация Трампа в гораздо меньшей степени обращает внимание на природоохранные опасения и экологические протесты, чем администрация Обамы. Так, одним из первых исполнительных указов нового президента стал указ о возобновлении работ по строительству магистральных нефтепроводов – Dakota Access и Keystone XL.

Мало того, США под руководством Дональда Трампа намерены прекратить закупать нефть из стран ОПЕК, что вызывает обеспокоенность нефтяного картеля. В программном заявлении администрации нового президента США говорится, что при Дональде Трампе страна намерена добиться энергетической независимости от ОПЕК, сократить регулирование в энергетике и произвести «революцию» в сфере добычи шельфового газа и нефти. Если команде Трампа удастся реализовать все свои инициативы, направленные на рост добычи в Штатах и фактический запрет на импорт «черного золота», нефтяной рынок ждут новые потрясения.

Соглашение под сомнением

Есть еще один аспект нефтяной ситуации, который настраивает аналитиков на скептический лад в отношении роста цен барреля. Многие эксперты не верят в жизнеспособность соглашения нефтедобывающих стран о сокращении объемов добычи – хотя бы потому, что в прошлом такие соглашения уже заключались, и каждый раз (трижды!) нарушались самими подписантами.

Флагман ОПЕК, Саудовская Аравия уже пыталась наращивать производство нефти при низких ценах, понижая их еще более – как раз в пику американской сланцевой нефти, чтобы сделать ее добычу нерентабельной. Но это оказалось нереальной задачей. Дело в том, что себестоимость сланцевой нефти упала до таких пределов – по разным оценкам, от 20 до 35 долларов за баррель, – что сделать ее добычу нерентабельной очень трудно. Как только ОПЕК и примкнувшие к ней Россия и Азербайджан сокращают предложение – возрастает спрос, и цены на нефть повышаются. При рыночной цене в $50-55 за баррель качать нефть становится выгодно почти всем добытчикам сланцевой нефти в США – поэтому они расконсервируют временно замороженные буровые установки и запускают новые скважины.

Ценовая игра ОПЕК осложняется еще и тем, что не все из 13 стран – членов нефтяного картеля в ней участвуют. Когда заключали соглашение об урезании нефтедобычи, было сделано исключение для Ирана, Нигерии и Ливии – стран, которые считают необходимым не сокращать, а наращивать производство нефти, чтобы компенсировать потери от санкций, терактов, военных действий. Они и наращивают: Иран уже производит порядка 4 млн баррелей в сутки, Нигерия – около 2 млн, Ливия – 715 тыс.

Не верят западные аналитики и в готовность Москвы сокращать нефтедобычу иначе, чем на короткий срок: хорошо, если Россия продержится на пониженном уровне полгода, как предусматривает соглашение с ОПЕК. Соглашение, напомним, предусматривает для РФ ежедневное изъятие из производства нефти 300 тыс баррелей.

Скептицизм западных аналитиков связан с тем, что, по их мнению, уступать долю рынка конкурентам Россия (как, впрочем, и другие государства-нефтедобытчики), не хочет. Для страны, у которой половина бюджета формируется благодаря ископаемым углеводородам, важно получать от них доходы в казну здесь и сейчас.

А что будет потом – Аллах знает

Многие западные аналитики сходятся во мнении, что сегодняшний нефтяной рынок ведет торговлю в узком коридоре, в котором потолок цен обеспечили сокращения добычи, согласованные странами ОПЕК и Россией, а дно определило растущее производство сланцевой нефти в США. Поэтому значительных ценовых колебаний в ближайшее время ожидать не стоит. Скорее всего, баррель останется в диапазоне $50-60. Ну, а что будет потом – не может предсказать никто - слишком уж много факторов воздействует на цену барреля, причем самым непредсказуемым образом.