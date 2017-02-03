Несколько дней назад международная организация «Amnesty International» опубликовала 70-страничный доклад «Опасная несоразмерность: Расширение политики безопасности в Европе». Вал законодательных инициатив, принятых в последние годы для борьбы с терроризмом и экстремизмом, превратил государства Евросоюза в страны, где права человека ограничиваются под предлогом их защиты, а меры повышенной безопасности, которые задумывались как временные, приобретают постоянный характер. По оценке исследователей «Amnesty International», речь идет о глубокой и опасной «секьюритизации» Евросоюза. Аналитики организации пришли к выводу, что принимающиеся с головокружительной скоростью во многих странах континента новые законы подрывают основополагающие свободы и уничтожают механизмы защиты прав человека.

Как отмечается в преамбуле, в докладе по итогам двухлетнего исследования, проводившегося в 14 странах-членах ЕС, показано насколько далеко борьба с террористической угрозой заставила отступить эти государства в деле защиты прав человека. В ряде стран антитеррористические меры подорвали верховенство закона, наделили исполнительную власть расширенными полномочиями, ослабили судебный контроль, ограничили свободу выражения мнений и сделали граждан объектами бесконтрольного государственного надзора.

Воздействие этих мер на иностранных граждан, представителей этнических и религиозных меньшинств оказалось особенно глубоким. Наглядные примеры нарушений прав человека и вопросы, вызывающие озабоченность в этой связи, почерпнуты составителями из опыта четырнадцати государств-членов ЕС и стратегий борьбы с терроризмом ООН, Совета Европы и других органов ЕС. В докладе рассматриваются такие страны, как Австрия, Бельгия, Болгария, Дания, Франция, Германия, Венгрия, Ирландия, Люксембург, Нидерланды, Польша, Словакия, Испания и Соединённое Королевство.

Полный текст доклада на английском языке: https://www.amnesty.org/download/Documents/EUR0153422017ENGLISH.PDF

«В то время как угроза терроризма весьма реальна и ей должен быть дан решительный ответ, – комментирует директор Amnesty International по Европе Джон Дальхизен, – в задачи властей входит обеспечение безопасности граждан для того, чтобы они свободно пользовались своими правами, а не ограничение их прав по резонам безопасности… Если рассматривать эти контртеррористические меры по отдельности, то уже возникает беспокойство. Если же смотреть на них в более широкой перспективе, то вырисовывается тревожная картина ничем не сдерживаемой государственной политики по ущемлению свобод, которые представлялись сами собой разумеющимися».

Отдельные государства ЕС и наднациональные органы в ответ на насилие начали предлагать, принимать и осуществлять на практике всё новые и новые меры по борьбе с терроризмом, в связи с чем подорвали принцип верховенства права, усилили полномочия исполнительной власти, ослабили меры судебного контроля, ограничили свободу выражения мнений и внедрили практику тотальной слежки за гражданами со стороны государства. Так постепенно рушится стройная система защиты прав, тщательно выстроенная после окончания Второй мировой войны. По мнению авторов доклада, нечеткое определение понятия «терроризм» также вызывает озабоченность.

Новая обыденность – чрезвычайное положение

В ряде стран поправки в Конституцию или действующее законодательство упростили процедуру объявления чрезвычайного положения или предоставили специальные полномочия службам безопасности и разведки, действующим под недостаточным судебным надзором или вообще без него.

Например, новое законодательство в Венгрии предусматривает наделение исполнительной власти в случае объявления чрезвычайной ситуации радикально широкими полномочиями, включая запрет собраний, жесткие ограничения на свободу передвижения и замораживание активов. Нечетко определенные положения закона о чрезвычайном положении дают властям полномочия приостанавливать действующие, и принимать по ускоренной процедуре новые законы, а также использовать армию и огнестрельное оружие для подавления беспорядков.

Во Франции чрезвычайное положение продлевалось уже пять раз, и из «чрезвычайных» мер запрет демонстраций или обыски без судебного ордера уже стали обыденными. Временные чрезвычайные меры, например, касающиеся свободы передвижения, в Великобритании и Франции все чаще входят в обычную правовую практику. В некоторых государствах контртеррористическими законами злоупотребляют для преследования правозащитников и политических активистов. Домашний арест экологических активистов под предлогом чрезвычайного положения в преддверии Конференции ООН по климату в Париже в 2015 году во Франции является ярким тому примером.

Новый закон о борьбе с терроризмом в Польше наделяет на постоянной основе власти страны драконовскими полномочиями, в том числе несущими дискриминационный характер в отношении иностранных граждан.

Государства всеобщей слежки

Многие страны ЕС превратились в «государства всеобщей слежки» благодаря новым законам, позволяющим вести неизбирательное массовое наблюдение. Такие полномочия были впервые предоставлены или существенно расширены в Великобритании, Франции, Германии, Польше, Венгрии, Австрии, Бельгии и Нидерландах. Они позволяют осуществлять массовый перехват электронной информации и, возможно, предоставляют доступ к данным миллионов людей.

Дискриминационные меры имели непропорционально глубокое негативное влияние на мусульман, иностранных граждан или тех, кого воспринимали как иностранца или мусульманина. При этом такие дискриминирующие меры со стороны государства и его органов все чаще рассматриваются как «приемлемые» в контексте национальной безопасности.

Со своей стороны хотелось бы отметить следующее. Не желая придумывать какие-либо конспирологические теории, тем не менее возникают следующие мысли.

Подозрительно, почему результаты столь значимого исследования «Amnesty International» не получили широкого освещения в основных средствах массовой информации Запада. Сама организация рассматривает доклад в качестве алиби, или новостные агентства, пресса и телевидение не желают опубликовать исследование?

Резонанс от этой вопиющей ситуации возникает лишь у правозащитных групп и частично оппозиционных политических партий. Широкие слои среднего класса вообще не проявляют или проявляют очень мало возмущения.

Власть имущие продолжают повторять «мантры» о том, что законодательство постоянно меняется, а ограничения свобод неизбежны, не упоминая при этом вреда от подобного ограничения. Они даже пытаются представить разрушение фундаментальных прав в качестве блага для общественной безопасности.

В докладе уделено мало места о последствиях ограничения прав и свобод для каждого конкретного человека. Необходимо более тщательное исследование всех возможных последствий подобного ограничения.