Следственные материалы по делу одного из основных обвиняемых по делу экс-депутата и олигарха Дуньямина Халилова уже в суде. Получив доступ к отдельным документам, haqqin.az публикует ряд статей, описывающих преступные методы разграбления крупнейшего банка страны, не последняя роль в котором принадлежит и бывшему депутату.

Генсек раскрывает имена

Будучи в дружеских и деловых отношениях с главой Межбанка Джахангиром Гаджиевым, Д.Халилов по его наущению создал не менее десятка фиктивных компаний, посредством которых сотни миллионы долларов, изъятых из Межбанка под видом кредитов, переводились на зарубежные офшорные счета. Во время следствия сам Д.Халилов и другие обвиняемые признались в этом.

Одним из заглавных игроков преступной схемы выступало ОАО «Сабаил мебель», упоминавшееся в предыдущей публикации сайта. Именно через эту компанию по распоряжению Д.Гаджиева за границу через зарегистрированную в Панаме офшорную компанию Oceanstream İnc уходил самый мощный поток средств Межбанка.

Обвиняемый по этому громкому делу генеральный директор «Сабаил мебель» Сейфулла Сейфуллаев на следствии показал, что ОАО было приватизировано в 1998 году. 66% акций принадлежали Рафику Мамедову, 33% – Туралу Максудову, а оставшийся один поделили несколько физических лиц.

В 2003 году распоряжением главы Государственного комитета по вопросам имущества С.Сейфуллаев был назначен на должность председателя правления «Сабаил мебель», однако фактическим хозяином компании являлся проживающий ныне в Латвии Рафик Сейфуллаев. Офис компания находился на Сабаильском проспекте, где ОАО принадлежало 25 соток земли.

«Сабаил мебель» приглянулась Халилову

В 2008 году Рафик Сейфуллаев сообщил Сейфулле Сейфуллаеву, что некто Дуньямин Халилов заинтересовался их компанией и хочет приобрести ее акции. Выполняя поручение начальства, С.Сейфуллаев встретился с Д.Халиловым в его офисе в бизнес-центре Caspian Plaza, и после недолгих переговоров владельцем части акций «Сабаил мебель» стал Д.Халилов. Сейфуллаев же остался формальным управляющим ОАО и очень скоро был вовлечен в преступную схему по переправке денег за пределы Азербайджана.

Летом 2008 года С.Сейфуллаев по указанию нового хозяина обратился в Сабаильский филиал Межбанка с заявлением о кредите в размере 9 миллионов долларов на «развитие компании». Естественно, банк незамедлительно все оформил и перечислил компании, которая не вела никакой экономической деятельности и владела всего лишь 25 сотками земли в Баку, эту огромную сумму. С.Сейфуллаев уверяет, что он подписал кредитные документы, но до сих пор не знает, куда ушли эти миллионы. По его словам, он помнит лишь то, что деньги были переведены на счета компаний, работавших под юрисдикцией Албании и Швейцарии.

А через некоторое время и обладатель 33% акций «Сабаил мебель» Турал Максудов заявил, что продает свой пай Д.Халилову. По неизвестным причинам сделка, однако, не состоялась, что мешало мошеннической схеме. Испугавшийся, что всё вскроется, С.Сейфуллаев потребовал от Д.Халилова срочно закрыть оформленные на компанию кредиты. Олигарх согласился, но объяснил, для этого нужна подпись главного акционера ОАО, то есть Рафика Мамедова.

Р.Мамедов был родственником С.Сейфуллаев и пошел ему навстречу, выдав доверенность на оформление документов от его имени. И С.Сейфуллаев подписал все предложенные Д.Халиловым, причем, как он пытался убедить следствие, не читая.

«Не читая» он даже подмахнул приходный ордер Сабаильского филиала Межбанка, удостоверяющий, что компания «Сабаил мебель» вернула банку кредит в размере шесть миллионов долларов. Банку, конечно же, ничего не вернули – кредит был закрыт лишь на бумаге. И вскоре Министерство налогов начинает разыскивать Р.Мамедова, собираясь привлечь его за невыплату налогов при продаже акций ОАО.

По совету Д.Халилова С.Сейфуллаев отправился к нотариусу, аннулировал договор о продаже акций «Сабаил мебель» Д.Халилову и вернул проданный ранее пай Р.Мамедову. Таким образом они избавились от необходимости выплачивать налоговую задолженность.

Как утверждает С.Сейфуллаев, со всех этих махинаций лично он не имел ни копейки…

Примерно таким же образом стал членом преступной сети Джахангира Гаджиева и Дуньямина Халилова еще один обвиняемый по этому делу - экс-председатель правления ОАО «İnter Tekstil» Шакир Мусаев. Эта компания была образована после приватизации ОАО «Sumqayıt Üst Trikotaj»

На бумаге владельцем контрольного пакета акций «İnter Tekstil» - 89,99% был Садых Муртузаев. На самом же деле он был обычным подставным лицом, а компания принадлежала Дуньямину Халилову, тогда еще депутату. Д.Халилов вызвал к себе в Caspian Plaza Ш.Мусаева и распорядился, чтобы он постоянно докладывал ему о состоянии дел фирмы. Ну а потом все пошло по накатанной схеме, то есть Межбанк принялся один за другим выдавать «İnter Tekstil» кредиты, достойные мировых нефтяных корпораций.

Загляните в банк – кредит уже готов

И для этой компании ничего нового не придумали. Как уже было заведено, кредиты оформлялись на рядовых сотрудников ОАО. За два-три года благодаря кредитам Межбанка «миллионерами» в «İnter Tekstil» стали до 30 офисных работников. Из всех них к финансовой сфере имел отношение лишь главбух, но и он, само собой реальных денег, за которые расписался в глаза не видел. То, что все эти люди боялись потерять свое рабочее место и мизерную зарплату, ответственности с них, конечно, не снимает. И неизвестно, как воспримет их солидные непогашенные кредиты.

Вот лишь одна история с кредитами на подставных лиц. Сотруднику «İnter Tekstil» Теймуру Гулиеву как-то понадобились деньги, и он обратился в банк с просьбой о кредите. Но там ему заявили, что он еще не погасил кредитный долг Межбанку в размере 200 тысяч долларов. Понимая, откуда ветер дует, Т.Гулиев отправился к Шакиру Мусаеву и потребовал, чтобы кредит, который компания оформила на его имя, был закрыт. Мусаев позвонил Д.Халилову и рассказал ему об этом.

Олигарх и в этот раз решил задействовать свою схему. В филиале Межбанка «Премьер» задним числом оформляется кредит теперь уже на имя самого Ш.Мусаева, и эти несуществующие деньги вносятся в банк в качестве возврата долга Теймура Гулиева.

Вслед за Т.Гулиевым с подобными трудностями стали сталкиваться и другие «должники» Межбанка из «İnter Tekstil», причем у многих долг исчислялся суммами со многими нулями. Возмущенные такой аферой, люди стали требовать, чтобы Шакир Мусаев разобрался с этой проблемой. Но Д.Халилов быстренько все разрулил.

«Привези в центральный филиал Межбанка пять человек из своих, - приказал он Ш.Мусаеву. - Там на них оформят кредиты, и эти кредиты будут использованы для закрытия кредитов, оформленных ранее на других твоих работников».

И такой замечательной схеме с бесконечной цепочкой кредитополучателей, несомненно, позавидовал бы сам Мавроди.