То, чтобы газета стала ярмаркой по сбыту столь дурно пахнущего и необычного товара с зазывной этикеткой «Кляпы в кусачую пасть правды! На любой вкус! Цена договорная!», а её редактор – базаркомом, - ей-ей, нам слышать не доводилось. Это новшество из разряда запредельных. Во всяком случае, нам, журналистам, не таких уж далёких Советских времен, даже и в голову не могло придти, что такое может быть. Разве только в бреду. Ну, кто, спрашивается, мог знать, что в наименованиях нескончаемо длинного перечня товаров мирового рынка появится и такой предмет, как Кляп, то бишь, Затычка для правды. И уж подавно никто и предположить не мог, что они вдруг будут раскупаться, как начиненные требухой горячие пирожки. А от требухи несёт что надо. Как надо базаркому, то бишь, шефу «Азадлыга» господину прозвавшему себя Ганиматом Захидом. И пошла по миру гулять Ганиматья…

Воистину, нет ничего нового под солнцем. Прецедент подобный этому уже бывал. Нечто близкое мы уже вкушали. И сравнительно недавно. Вспомните конец 80-х. Всесоюзная пресса с её внештатным, но самым влиятельным и всесильным главным редактором Горбачёвым наглым образом насиловала и ломала правду. Выворачивала её наизнанку. Прибалтика, Нагорный Карабах, Фергана, Приднестровье… Ложь читалась взахлеб. О ней гремела вся мировая пресса. И она же эта пресса с оглушительным восторгом сообщила нам о присвоении Нобелевской премии Мира исконному отцу этой лжи, внештатному Главе Советских СМИ и, как стало доподлинно известно, внештатному сексоту Западных спецслужб тому самому Михайло Горбачёву…

Интересно-таки порадеет ли заморская пресса своему коллеге Ганимату? Не станут ли те, кто за ним стоят, проталкивать Ганимата и его Ганиматью на овладение Нобелевской короной? Очень может быть. Хотя за всю историю своего существования Нобелевский Комитет никого и никогда не короновал за плагиат. Впрочем, чем чёрт не шутит.

Тут, я, как один из старейших журналистов страны, позволю себе небольшое отступление… Ни для кого не секрет, что в наше время партийно-советская печать грешила определенным лукавством. Они в основном касались фантазий в идеологическом плане типа «наша жизнь благодаря учению марксизма-ленинизма и неустанной заботе ЦК КПСС становится всё краше и лучше». Мы сами над этим посмеивались, а потому в своих публикациях тщательно избегали подобных дуболомных утверждений. Но это не значит, что мы оставляли без внимания позитивные факты, которых, хотите, верьте, хотите нет, было не мало.

И мы старались вкладывать в них критерии общечеловеческих ценностей и морально-нравственных норм. Особая их значимость проявлялась в критических выступлениях касающихся чистоты рук наших чиновников. Любого ранга и любых структур. Такие ныне забытые газетные жанры, как фельетон, корреспонденции под рубриками «Острый сигнал» и «Закон обязателен для всех» пользовались громадной популярностью. Читались, как бестселлеры. Не потому, что они мастерски были написаны (это само собой), а потому, что после них на всю страну разражались громкие скандалы и власти, кстати, поощрявшие подобные выступления, принимали крутые организационные решения.

Помнится по одной из моих публикаций, где разоблачались преступные деяния, творившиеся в автохозяйствах республики, два директора столичных таксопарков лишились своих должностей, а министр был отправлен на пенсию. В той статье шла речь о том, что в таксопарках водителям за нехилую мзду давались пришедшие в республику новые машины.

Один из завгаров, вашему покорному слуге, на вопрос - «Почему?» - цинично заявил: «Ты что с неба свалился?! Эти бабки идут не мне в карман, а тем, кто сидит на верху!» Эта нашумевшая публикация стала предметом обсуждения самого высшего арбитра тех времен - Бюро Центрального Комитета партии. Вёл его Гейдар Алиев. Он, как мне потом передавали, поднял министра и спросил: «Скажи, кому же сюда, на верх, шли эти грязные деньги? Мне? Или кому из здесь присутствующих?» Министр стал было говорить, что написанное - журналистская выдумка, но Гейдар Алиевич жёстко оборвал его.

«Тот же завгар, - веско произнес он, - повторил слово в слово эти сказанные им слова и нашей, созданной по этому поводу, комиссии. Представляю, какими глазами эти водители, у которых твои работники вымогали, так сказать, бабки, смотрели на наше здание, на моих сотрудников и на меня, когда я выходил в народ. Становится, аж, страшно и стыдно о чём могли они думать… Это не просто преступление. Это удар врага. Коварный удар по устоям нашего общества. Это, если хотите, госизмена…»

Чуть позже, на одном из совещаний с вызванными в столицу руководителями всех национальных СМИ, бывший тогда секретарь ЦК по идеологии, не без упрёка бросил им: «Вы что-то стали все беззубыми. Неужели нет недостатков в местах, где вы работаете? Судя по письмам, которые мы получаем их более чем хватает. А вы - наши глаза. Выявляемое вами – мы чистим. Ведь чистить надо!..»

… А вот господин Ганимат Захид – скорее коммерсант, нежели журналист – смог увидеть в этом процессе естественной чистки, золотую жилу. «Эврика!» - осенило его. Зачем кого-то разоблачать и выводить на чистую воду? Не лучше ли из этого делать бабки? Приложи только умело руки и они, задрав штаны, сами побегут за тобой. Делаешь не богоугодное дело – плати. Купи у меня кляпик, которым я заткну глотку, мычащую о какой-то там справедливости. И придуманная Ганиматья в один миг стала печально известным Клондайком, куда потянулись джентельмены удачи. Тут и министры, и главы исполнительных властей, и военный прокурор, и полицейские всех рангов, и судьи, и кредитные бизнесмены… В общем все те у кого рыльце в «зелёном» пушку. Те, кто оказался в чудом попавшем нам в руки сверхсекретном Списке «Азадлыга»…Но аппетит приходит во время еды. Особенно халявной. Ведь она, созданная Ганиматья, по всем объективным законам жизни, должна была и, в конце концов, привела оборотистого коммерсанта от журналистики к другой кормушке. Еще более халявной.

«Чем гаже скажешь, тем больше проплатим», - шепнули ему. От такого предложения мог отказаться только недоумок, живущий с химерой какой-то и кем-то выдуманной морали. Так и попала Ганиматья в не менее секретный список высокооплачиваемых агентов известных спецслужб. Ведь кусать из-под ковра, врать и врать про свою страну и президента – это уже природа. Верней, зоологическая среда обитания мерзкой твари, которая уже внесена в атлас живых существ под именем «Вошь Захгнида Ганиматий».

…Чего только не продается и не покупается в этом мире. Товаром стала и клевета. Причем, товаром необычным и ходовым. Хотя он - не деликатес вроде чёрной икры, да трюфелей. И не антиквариат типа пропавшей без следа янтарной комнаты или исчезнувшего кинжала шаха Исмаила Хатаи. Их стоимость известна. И торг исключен. Есть деньги – приобретай. Нет – любуйся со стороны. Всему есть цена. Нет ценника лишь одному, но святому божеству – ПРАВДЕ! И как бы хотелось всё-таки отыскать утерянный клинок Шаха Исмаила Хатаи, чтобы им да по тем, кто покушается на эту святость…