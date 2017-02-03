 

Пентагон пригрозил КНДР «сокрушительным ответом»

 

Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что США готовы дать «сокрушительный ответ» на возможную ядерную атаку со стороны КНДР.

«Любая атака на США или на наших союзников будет отражена, любое использование ядерного оружия не останется без ответа», — цитирует слова Мэттиса Рейтер.

В четверг новый глава Пентагона провел переговоры с премьер-министром Южной Кореи Хван Ге Аном, который исполняет обязанности главы государства, а также встретился с президентским секретарем по вопросам безопасности Ким Гван Чжином.

Мэттис заверил Сеул, что президент США Дональд Трамп рассматривает северокорейскую ядерную угрозу как главную проблему в области безопасности.

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