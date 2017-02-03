Поножовщина в бакинской школе

Во дворе средней школы №217, расположенной в поселке Сулутепе Бинагадинского района, школьник ударил ножом одноклассника.

Как передает SalamNews, инцидент произошел сегодня утром около 8:00 перед началом занятий. Ученик 9-го класса Немат Афияддин оглу Мусаев нанес удар ножом своему однокласснику Эльтурану Эльчин оглу Аманову.

Раненый школьник был доставлен на машине скорой помощи в городскую клиническую больницу. Нанесший ему удар Мусаев доставлен в 40-е отделение Бинагадинского РУП для допроса.

Директор школы Зарифа Юсифова подтвердила данный факт.