Тяжелые бои в Украине: десятки убитых и раненых

За минувшие сутки боевики обстреляли позиции украинских военных 114 раз. Об этом сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Facebook.

В результате погибли четверо военных, семнадцать получили ранения.

На донецком направлении вооруженные формирования вели огонь по украинским позициям из РСЗО БМ-21 "Град" в районе Авдеевки, Песков, Каменки и Опытного. Здесь же в течение всего дня практически непрерывно огонь вели танки, минометы различных калибров, гранатометы и стрелковое оружие. По Гранитному и Луганскому - 122 мм артиллерия. По Луганскому, Новгородскому, Троицкому, Марьинке, Верхнеторецкому, Водяному и Пескам - минометы различных калибров.

В свою очередь в самопровозглашенной "ДНР" сообщают, что из-за обстрелов со стороны украинских силовиков в Макеевке более 800 домов остались без газа, повреждены три дома и железнодорожное полотно.