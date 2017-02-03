 

Тяжелые бои в Украине: десятки убитых и раненых

 

За минувшие сутки боевики обстреляли позиции украинских военных 114 раз. Об этом сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Facebook.

В результате погибли четверо военных, семнадцать получили ранения.

На донецком направлении вооруженные формирования вели огонь по украинским позициям из РСЗО БМ-21 "Град" в районе Авдеевки, Песков, Каменки и Опытного. Здесь же в течение всего дня практически непрерывно огонь вели танки, минометы различных калибров, гранатометы и стрелковое оружие. По Гранитному и Луганскому - 122 мм артиллерия. По Луганскому, Новгородскому, Троицкому, Марьинке, Верхнеторецкому, Водяному и Пескам - минометы различных калибров.

В свою очередь в самопровозглашенной "ДНР" сообщают, что из-за обстрелов со стороны украинских силовиков в Макеевке более 800 домов остались без газа, повреждены три дома и железнодорожное полотно.

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