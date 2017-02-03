Иранский суд приговорил ослепить женщину на один глаз

В Иране женщину, облившую свою жертву кислотой, ослепят на один глаз. Нападение, в результате которого потерпевшая лишилась зрения, произошло в 2015 году в городе Махшехр. Имена подсудимой и ее жертвы не называются.

"Суд высшей инстанции подтверждает приговор к ослеплению на один глаз, выплате компенсации и семи годам тюремного заключения", - приводит текст постановления суда РИА Новости.

При этом суд не определил сроки исполнения приговора. По данным Reuters, в таких случаях последнее слово остается за потерпевшими и их семьями, которые могут попросить отменить физическое наказание.

Напомним, после 1979 года, когда в Иране произошла исламская революция, было принято шариатское право, предусматривающее в отдельных случаях приговор по принципу "талиона", согласно которому мера наказания должна воспроизводить вред, причиненный преступлением.