 

США обещают не снимать санкции с России

 

Новый постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что санкции против России будут оставаться в силе до тех пор, пока Крым не будет возвращен Украине. Хейли также обвинила Россию в "агрессивных действиях" на востоке Украины, где в последние несколько дней усилились обстрелы вдоль линии соприкосновения сторон, сообщает ВВС.

"Мы действительно хотим улучшить отношения с Россией. Однако катастрофическая ситуация на востоке Украины требует ясного и жесткого осуждения действий России", - сказала Никки Хейли во время своего первого выступления в Совете Безопасности ООН.

Хейли подчеркнула, что Вашингтон по-прежнему считает Крым частью Украины и призывает Россию положить конец оккупации полуострова.

107 просмотров


Старости
Гаджи Абдул: «Мехрибан Алиева должна стать президентом»
Гаджи Абдул: «Мехрибан Алиева должна стать президентом»
Наша погода
Сегодня 4° / 0°
4 Фев 6° / 3°
5 Фев 8° / 1°
6 Фев 11° / 3°

Наши деньги
1 USD   =   1.92 AZN
1 EUR   =   2.0706 AZN
1 RUB   =   0.0319 AZN


Новостная лента

Репрессии и казни в министерстве госбезопасности КНДР
США обещают не снимать санкции с России
Иранский суд приговорил ослепить женщину на один глаз
Тяжелые бои в Украине: десятки убитых и раненых
Поножовщина в бакинской школе
Пентагон пригрозил КНДР «сокрушительным ответом»
Самосожжение в Гаджигабуле
ГАНИМАТья продолжение главной темы
Так олигархи грабили банки по материалам уголовного дела
Наступление тоталитаризма в Европе Amnesty International бьет в набат
Американцы готовятся обрушить баррель что будет – Аллах знает!
Румыния бунтует против коррупции наш комментарий
Меркель встретилась в Анкаре с турецкой оппозицией
Нетаньяху обсудит иранскую угрозу в Лондоне и Вашингтоне
Чингиз Абдуллаев покинул «Нефтчи»?
Украина получит безвизовый режим с Евросоюзом весной
В Подмосковье разбился вертолет
Эсминец ВМС США вошел в акваторию Черного моря
Трамп заговорил о войне с Ираном в ответ на испытания ракет
Белый дом: "Мы не смягчали санкции против России" обновлено
Проект новой Конституции Турции направлен на подпись Эрдогану
Водитель бакинского автобуса спас своих пассажиров видео
Иран указал на своего союзника: не Азербайджан, а Армения
Путин понадеялся на здравомыслящих украинцев
В Исмаиллы врач покончил с собой