США обещают не снимать санкции с России

Новый постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что санкции против России будут оставаться в силе до тех пор, пока Крым не будет возвращен Украине. Хейли также обвинила Россию в "агрессивных действиях" на востоке Украины, где в последние несколько дней усилились обстрелы вдоль линии соприкосновения сторон, сообщает ВВС.

"Мы действительно хотим улучшить отношения с Россией. Однако катастрофическая ситуация на востоке Украины требует ясного и жесткого осуждения действий России", - сказала Никки Хейли во время своего первого выступления в Совете Безопасности ООН.

Хейли подчеркнула, что Вашингтон по-прежнему считает Крым частью Украины и призывает Россию положить конец оккупации полуострова.