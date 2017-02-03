Репрессии и казни в министерстве госбезопасности КНДР

В руководстве министерства госбезопасности Северной Кореи проходят репрессии и казни, в том числе на уровне заместителей министра, передает агентство Киодо со ссылкой на правительственные источники Южной Кореи. Ранее сообщалось, что в середине января был отстранен от власти министр госбезопасности КНДР Ким Вон Хон.

По данным источников, он был смещен после проверки из-за злоупотреблений властью и коррупции. Помимо отстранения от должности было понижено его воинское звание – до генерал-лейтенанта с полного генерала.

В то же время представитель министерства по делам Объединения Южной Кореи в качестве еще одной причины назвал "нарушения прав человека во время допросов", что косвенно подтверждает данные от источников об отстранении министра из-за смерти подследственного во время пыток. К подследственному и его показаниям якобы проявлял интерес лидер государства Ким Чен Ын.

Согласно информации Киодо, следствие в министерстве госбезопасности продолжается. Не исключено, что к министру будут применены более серьезные меры. В настоящее время репрессиям и казням подверглись "многочисленные члены руководства", включая уровень заместителей министра государственной безопасности, сообщил источник агентства.