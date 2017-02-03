Pokemon Go за семь месяцев заработала $1 млрд

Мобильная игра Pokemon Go, выпущенная японской компанией Nintendo в июле 2016 года, за семь месяцев заработала $1 млрд, сообщает SensorTower.

Аналитики компании отмечают, что показатель Pokemon Go стал рекордным в истории всех мобильных приложений. Для сравнения специалисты приводят в пример популярную игру Clash Royale, которая за первые семь месяцев заработала лишь $550 млн. Clash Royale вышла в марте прошлого года и получила свой первый миллиард прибыли только по истечении десяти месяцев.

При этом SensorTower отмечает, что ежедневная выручка Pokemon Go снизилась до $1,5-2,5 млн в день, хотя на момент запуска прошлым летом игра зарабатывала по $18 млн ежедневно. Аналитики предполагают, что создатели игры способны увеличивать доход за счет специальных игровых предложений и крупных обновлений для Pokemon Go.