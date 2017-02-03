Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов побывал в подразделениях, дислоцированных на передней линии обороны, и понаблюдал за позициями противника.

Как сообщает сайт Минобороны, министру было доложено об оперативной обстановке на территории, состоянии готовности подразделений и противнике.

Затем министр, встретившись с личным составом, поинтересовался боевой и морально-психологической подготовкой военнослужащих, их социально-бытовыми условиями.

Министр обороны за чайным столом искренне побеседовал с солдатами и поинтересовался их заботами.

В завершение Закир Гасанов выразил благодарность группе отличившихся на передней линии обороны военнослужащих и наградил их от имени Верховного главнокомандующего.