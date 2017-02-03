Эрдоган едет в Москву

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетит Москву с официальным визитом в первой половине марта, сообщил в интервью Интерфакс турецкий посол в России Хусеин Дириоз.

«Приезд в Москву президента Реджепа Тайипа Эрдогана ожидается в первой половине марта. В ходе этого визита состоится его четвертая встреча с президентом России Владимиром Путиным за последние полгода», — рассказал дипломат.

По его словам, ожидается, что в ходе контакта с Путиным будут обсуждаться шаги по дальнейшему налаживанию российско-турецких отношений, возможно, речь пойдет и об улучшении отношений в других сферах двустороннего сотрудничества.