 

Турция против военных учений Греции

 

Военные учения, которые проводит Греция на острове Кос в Эгейском море, противоречат Парижскому мирному соглашению 1947 года и являются недопустимыми, говорится в сообщении пресс-секретаря турецкого МИД, полученном РИА Новости в пятницу.

Отношения Турции и Греции обострились в последние дни из-за отказа греческого суда выдать восьмерых турецких военнослужащих, причастных, по мнению властей Турции, к попытке госпереворота.

«В греческих СМИ появились сообщения о том, что воздушно-десантные войска греческого спецназа провели вчера учения по высадке на остров Истанкёй (Кос). Согласно Парижскому мирному соглашению 1947 года, остров Истанкёй (Кос) был передан Греции Италией с условием демилитаризации и запрета на проведение каких бы то ни было военных действий. В связи с этим учение, проведенное на острове Истанкёй, является нарушением международного права», — говорится в документе.

Турецкий МИД предлагает Греции избегать акций, которые могут открыть дорогу напряженности, нарушениям международного права и прочим действиям, несущим в себе разрушительный потенциал, последствия которого будет трудно урегулировать.

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