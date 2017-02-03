 

Азиатский банк профинансирует железные дороги Азербайджана

 

Азиатский банк развития (АБР) планирует предоставить Азербайджану кредит на $200 млн на развитие железнодорожной системы, сообщили Интерфакс-Азербайджан в бакинском представительстве банка.

«АБР планирует предоставить кредит в размере $200 млн на развитие железнодорожной системы Азербайджана. В сентябре текущего года проект будет представлен на рассмотрение руководства банка с целью определения сроков его утверждения на совете директоров»,  подчеркнули в банке.

За счет средств кредита планируется проведение мероприятий, направленных на усиление системы управления ЗАО «Азербайджанские железные дороги», повышение финансовой эффективности общества, создание новой корпоративной структуры АЖД.

Кроме этого, планируется модернизировать железнодорожную инфраструктуру от Баку до границы с Россией.

Азербайджан является членом АБР с 1999 года. За период сотрудничества банк предоставил республике кредитов на сумму более $4 млрд.

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