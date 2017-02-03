«Нефтчи» об «отставке» Чингиза Абдуллаева

В футбольном клубе «Нефтчи» прокомментировали haqqin.az опубликованную вчера в СМИ информацию о том, что глава Наблюдательного совета клуба Чингиз Абдуллаев покинул свой пост.

«Честно говоря, с информацией о том, что Чингиз Абдуллаев покинул или вот-вот покинет свой пост, приходится сталкиваться чуть ли не каждый месяц в течение последнего года, — говорит пресс-секретарь Наблюдательного совета Рустам Фаталиев. — Не хотелось бы думать, что распространение подобных слухов несет задачу повлиять на атмосферу внутри клуба и внутри команды, но ничего другого на ум не приходит.

Команда зимой значительно обновилась, недавно вернулась со сборов в Анталье, провела неплохой матч против «Карабаха», сыграла вничью, показала достойный футбол, а за день до следующего матча появляются подобные слухи. Наверное, кому-то очень сильно не хочется, чтобы «Нефтчи» пришел в себя.

Могу заверить вас, что Чингиз Абдуллаев не собирается покидать пост главы Наблюдательного совета ПФК «Нефтчи», и никаких проблем между руководством клуба и АФФА нет и быть не может».