 

Задержаны высокопоставленный чиновник и его пособник из Азербайджана Громкое дело в Украине

Автор: Отдел информации 

Управление по расследованию особо важных дел Главного следственного управления Генеральной прокуратуры Украины задержало директора одного из департаментов Национального банка Украины при попытке получить взятку в размере 25 тысяч долларов.

По информации украинских СМИ, вместе с высокопоставленным чиновником задержаны трое его сообщников, которые выступали в роли посредников. Один из них является гражданином Азербайджана, о чем письмом сообщено Посольство Азербайджана в Украине.

«Указанный руководитель Департамента платежных систем Национального банка Украины, действуя умышленно, из корыстных побуждений, направленных на получение неправомерной выгоды для себя, разработал преступную схему, направленную на вымогательство и получение через указанных посредников от директора одного из обществ с ограниченной ответственностью неправомерной выгоды на общую сумму 35 тыс долларов США в два этапа за регистрацию в Нацбанке внутригосударственной платежной системы «Платисервис» для осуществления наличных и безналичных переводов в пределах Украины и выдачу указанному предприятию соответствующего свидетельства», - говорится в сообщении Генпрокуратуры Украины.

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