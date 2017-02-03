Управление по расследованию особо важных дел Главного следственного управления Генеральной прокуратуры Украины задержало директора одного из департаментов Национального банка Украины при попытке получить взятку в размере 25 тысяч долларов.

По информации украинских СМИ, вместе с высокопоставленным чиновником задержаны трое его сообщников, которые выступали в роли посредников. Один из них является гражданином Азербайджана, о чем письмом сообщено Посольство Азербайджана в Украине.

«Указанный руководитель Департамента платежных систем Национального банка Украины, действуя умышленно, из корыстных побуждений, направленных на получение неправомерной выгоды для себя, разработал преступную схему, направленную на вымогательство и получение через указанных посредников от директора одного из обществ с ограниченной ответственностью неправомерной выгоды на общую сумму 35 тыс долларов США в два этапа за регистрацию в Нацбанке внутригосударственной платежной системы «Платисервис» для осуществления наличных и безналичных переводов в пределах Украины и выдачу указанному предприятию соответствующего свидетельства», - говорится в сообщении Генпрокуратуры Украины.