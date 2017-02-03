Межбанк Азербайджана повышает качество обслуживания

Международный банк Азербайджана (МБА) открыл офис обслуживания частных клиентов (ул. Низами, 67), созданный в рамках новой концепции. Обновление офисов обслуживания в соответствии с новой концепцией проводится в рамках проекта трансформации филиальной сети, проводимой банком.

В рамках проекта предусматривается упрощение процесса обслуживания клиентов в филиалах банка, ускорение и повышение эффективности обмена данными, сокращение очередей и тем самым повышение уровня удовлетворенности клиентов.

Информацию о продуктах и услугах МБА можно получить на официальном веб-сайте www.ibar.az, во всех 36 филиалах и 40 отделениях банка, а также позвонив в Информационный центр по короткому номеру (012) 937 или *8937.