 

Межбанк Азербайджана повышает качество обслуживания

 

Международный банк Азербайджана (МБА) открыл офис обслуживания частных клиентов (ул. Низами, 67), созданный в рамках новой концепции. Обновление офисов обслуживания в соответствии с новой концепцией проводится в рамках проекта трансформации филиальной сети, проводимой банком.

В рамках проекта предусматривается упрощение процесса обслуживания клиентов в филиалах банка, ускорение и повышение эффективности обмена данными, сокращение очередей и тем самым повышение уровня удовлетворенности клиентов.

Информацию о продуктах и услугах МБА можно получить на официальном веб-сайте www.ibar.az, во всех 36 филиалах и 40 отделениях банка, а также позвонив в Информационный центр по короткому номеру (012) 937 или *8937.

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