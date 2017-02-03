 

Тысячи людей покинули Армению из-за «апрельской войны»

 

Почти 150 тысяч человек эмигрировали из Армении за последние три года, пишет газета «Айкакан жаманак», отмечая, что это почти 5% населения страны.

По данным Национальной статистической службы, разница в количестве уехавших и приехавших в Армению за 2016 год составила 54 031.

«Иными словами, в прошлом году более 54 000 человек безвозвратно покинули Армению. По сути, это цифра эмиграции за 2016 год. Для сравнения отметим, что в 2015-м данный показатель составил 47 676 человек, в 2014-м — 47 074.

Такой показатель прошлого года может быть связан с четырехдневными боевыми действиями в апреле (эскалация карабахского конфликта), а также с летними событиями в связи с захватом полка патрульно-постовой службы. Фактически только за последние три года из Армении эмигрировало порядка 150 тысяч человек, или 5% населения страны», — отмечает издание.

2604 просмотров


Старости
Гаджи Абдул: «Мехрибан Алиева должна стать президентом»
Гаджи Абдул: «Мехрибан Алиева должна стать президентом»
Наша погода
Сегодня 4° / 0°
4 Фев 7° / 3°
5 Фев 8° / 2°
6 Фев 11° / 3°

Наши деньги
1 USD   =   1.9111 AZN
1 EUR   =   2.0561 AZN
1 RUB   =   0.0322 AZN


Новостная лента

Представители СМИ посетили Информационный центр компании Bakcell фото
Лукашенко сравнил себя с Трампом
Лукашенко: «Ради независимости мы можем отказаться от российской, азербайджанской и иранской нефти»
Боевики отрубили мальчикам руки за отказ казнить пленных
Серж Саргсян о страхе, трусости и уступках по Карабаху
Лукашенко обвинил Россию в нарушении договора о границе
В Париже оцепили Лувр после нападения на солдата
Спецоперация МВД и СГБ в Габале
Лукашенко предложил белорусам сменить его на посту президента без Майдана
«Мы высоко ценим роль народной дипломатии в содействии урегулированию конфликтов»
Китай против размещения американской ПРО в Корее
Лукашенко: Россия испугалась, что Белоруссия уйдет на Запад
МИД России: Москва считает недопустимым выдачу Лапшина Азербайджану
Захарова: «Москва и Вашингтон пока не обсуждали карабахский конфликт»
В Баку будет пасмурно
Тысячи людей покинули Армению из-за «апрельской войны»
Межбанк Азербайджана повышает качество обслуживания
Задержаны высокопоставленный чиновник и его пособник из Азербайджана Громкое дело в Украине
В Ленкорани повесилась мать двоих детей
«Нефтчи» об «отставке» Чингиза Абдуллаева
Азиатский банк профинансирует железные дороги Азербайджана
Боевик «Талибан» убил восьмерых полицейских
Турция против военных учений Греции
Житель Агдама застрелился по неосторожности
Эрдоган едет в Москву