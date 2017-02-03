Тысячи людей покинули Армению из-за «апрельской войны»

Почти 150 тысяч человек эмигрировали из Армении за последние три года, пишет газета «Айкакан жаманак», отмечая, что это почти 5% населения страны.

По данным Национальной статистической службы, разница в количестве уехавших и приехавших в Армению за 2016 год составила 54 031.

«Иными словами, в прошлом году более 54 000 человек безвозвратно покинули Армению. По сути, это цифра эмиграции за 2016 год. Для сравнения отметим, что в 2015-м данный показатель составил 47 676 человек, в 2014-м — 47 074.

Такой показатель прошлого года может быть связан с четырехдневными боевыми действиями в апреле (эскалация карабахского конфликта), а также с летними событиями в связи с захватом полка патрульно-постовой службы. Фактически только за последние три года из Армении эмигрировало порядка 150 тысяч человек, или 5% населения страны», — отмечает издание.