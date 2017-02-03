 

В Баку будет пасмурно

 

4 февраля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, в основном без осадков.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, утром местами будет туман, северо-западный ветер днем сменится на юго-западный.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит от 1° мороза до 2° тепла, днем около 4-7° тепла, в Баку ночью около 0°, днем 5-7° тепла.

Атмосферное давление понизится с 773 мм до 769 мм ртутного столба, относительная влажность ночью составит 70-80%, днем 65-70%.

В районах Азербайджана в основном осадков не ожидается. Ночью и утром местами туман. Будет дуть западный ветер. Температура воздуха ночью составит 0-5° мороза, днем 3-8° тепла, в горах ночью 6-11° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла.

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