Захарова: «Москва и Вашингтон пока не обсуждали карабахский конфликт»

Пока не было официальных контактов между США и Россией, не имеет смысла обсуждение карабахского конфликта. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя возможное сотрудничество глав внешнеполитических ведомств России и США по нагорно-карабахскому конфликту.

«Я хотела бы сказать, не комментируя позицию США, которые вправе оценивать собственные угрозы безопасности самостоятельно, что, безусловно, сам конфликт — это, конечно, прямая угроза безопасности, стабильности, будущему развитию, главным образом, Армении и Азербайджана», — заявила М.Захарова.

По ее словам, на фоне отсутствия официальных контактов Москвы и Вашингтона не имеет смысла комментировать возможное обсуждение карабахской проблематики.

«Давайте дождемся, когда эти контакты состоятся и когда стороны могут пройтись по какому-то кругу вопросов», — добавила она.