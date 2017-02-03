 

Захарова: «Москва и Вашингтон пока не обсуждали карабахский конфликт»

 

Пока не было официальных контактов между США и Россией, не имеет смысла обсуждение карабахского конфликта. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя возможное сотрудничество глав внешнеполитических ведомств России и США по нагорно-карабахскому конфликту.

«Я хотела бы сказать, не комментируя позицию США, которые вправе оценивать собственные угрозы безопасности самостоятельно, что, безусловно, сам конфликт — это, конечно, прямая угроза безопасности, стабильности, будущему развитию, главным образом, Армении и Азербайджана»,  заявила М.Захарова.

По ее словам, на фоне отсутствия официальных контактов Москвы и Вашингтона не имеет смысла комментировать возможное обсуждение карабахской проблематики.

«Давайте дождемся, когда эти контакты состоятся и когда стороны могут пройтись по какому-то кругу вопросов»,  добавила она.

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