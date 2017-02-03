МИД России: Москва считает недопустимым выдачу Лапшина Азербайджану

Москва выступает против выдачи блогера Андрея Лапшина Азербайджану, настаивая на недопустимости выдачи российских граждан третьим странам, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает РИА Новости.

«Мы последовательно настаиваем на том, что выдача российских граждан третьим странам недопустима, и с целью доведения нашей позиции по этому вопросу мы осуществляем интенсивные контакты с Министерством иностранных дел Белоруссии, компетентными органами этой страны», — сказала она на брифинге в пятницу.

На прошлой неделе Генпрокуратура Белоруссии сообщила, что приняла решение об экстрадиции блогера Андрея Лапшина в Азербайджан. Это решение утвердил Минский горсуд. Задержанный имеет право обжаловать его в Верховном суде страны в течение десяти дней.