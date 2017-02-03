Китай против размещения американской ПРО в Корее

Китай решительно против размещения американской системы ПРО в Южной Корее. Об этом заявил представитель МИД Китая Лю Кан, комментируя заявления Сеула о достижении договоренности с Вашингтоном по размещению ПРО в этом году, передает Reuters.

Согласно информации, Китай последовательно выступает против решения о развертывании системы ПРО (THAAD), утверждая, что это ставит под угрозу безопасность Китая и не ослабит напряженность на Корейском полуострове.

Южная Корея и США утверждают, что система предназначена исключительно для защиты от северокорейской агрессии.