Как сообщает АПА, об этом в пятницу заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на вопрос о возможном влиянии Платформы мира между Арменией и Азербайджаном на урегулирование нагорно-карабахского конфликта.

«Подобные инициативы существуют. Мы высоко ценим роль народной дипломатии в содействии урегулированию конфликтов. Ее важнейшая миссия — укоренять в общественных кругах конфликтующих сторон осознание безальтернативности мирного поиска взаимоприемлемых компромиссных решений.

Мы исходим из того, что любая инициатива должна быть нацелена именно на это. Мы приветствуем любые общественные инициативы, которые ставят перед собой именно эту конкретную задачу», — заявила Мария Захарова.