Лукашенко предложил белорусам сменить его на посту президента без Майдана

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил гражданам республики сменить его на посту главы государства. Такое заявление он сделал во время встречи с представителями СМИ в пятницу, 3 февраля. Мероприятие проходит в формате «Большой разговор». Онлайн-трансляция доступна на сайте агентства БелТА.

«Если вам кажется, что я не справляюсь, смените меня на следующих же выборах. Сменяйте, но на выборах, а не через Майдан, как было с Януковичем. Майдан — это клеймо на украинском народе. Ну, снесли власть, и что получили?» — сказал Лукашенко.

В конце декабря 2016-го белорусский оппозиционер, координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Дмитрий Бондаренко рассказал, что Лукашенко не поехал на саммит Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в Санкт-Петербург, так как существовала угроза государственного переворота в Минске.

Лукашенко был переизбран на пост президента в октябре 2015-го. Предыдущие выборы 2010 года, на которых он также одержал победу, были отмечены массовыми протестами.