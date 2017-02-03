Французский солдат ранил вооруженного ножом мужчину, пытавшегося зайти в Лувр. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в полиции.

По словам собеседника агентства, мужчина, в руках которого также был чемодан, планировал войти в магазин при музее. Он попытался напасть на другого солдата, прежде чем получил ранение.

Как сообщает BFMTV, солдат получил ранение в руку.

Сейчас территорию вокруг Лувра оцепили. МВД Франции назвало инцидент «серьезным».

В полиции заявили, что с территории музея эвакуировали людей. Представитель Лувра сказал, что музей на данный момент закрыт, однако сообщения об эвакуации не подтвердил.