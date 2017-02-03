 

Лукашенко обвинил Россию в нарушении договора о границе

 

Директор ФСБ России Александр Бортников «одним росчерком пера» перечеркнул межгосударственное соглашение по границе. Об этом, как передает Интерфакс, в ходе большой пресс-конференции с представителями общественности, белорусских и зарубежных СМИ заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«Существуют межгосударственные договоры и соглашения, и один какой-то министр, пусть даже сильный, эфэсбэшник и прочее, одним росчерком пера поставил крест на всех договоренностях, издав свой приказ», — сказал Лукашенко.

Он подчеркнул, что Белоруссия «ни одного договора не нарушила». Россия же, по словам Лукашенко, «пинает (двусторонние соглашения) и в хвост и в гриву».

Лукашенко также связал обострение отношений с Россией с тем, что Москва опасается ухода Минска на Запад. По мнению белорусского лидера, в руководстве РФ есть люди, чья позиция относительно республики расходится с позицией президента РФ Владимира Путина. «В последнее время ситуация развивается неважно. Но еще раз подчеркиваю: силы там разные», — заметил Лукашенко.

При этом Путин, по его словам, «что-то, наверное, знает, но не решился сказать».

Лукашенко добавил также, что россияне всегда были для Белоруссии близкими людьми. «Пока я президент, ни один камень в сторону русского человека, россиянина брошен не будет», — сказал глава государства.

Ранее стало известно, что Россия приняла решение ввести с февраля пограничную зону на границе с Белоруссией. Предполагается, что данное решение никак не отразится на гражданах стран Союзного государства, а продиктовано желанием обезопасить РФ от въезда нежелательных элементов.

Региональным пограничным управлениям РФ предписано «установить места и время въезда (прохода) лиц и транспортных средств в пограничную зону; организовать установку предупреждающих знаков на въездах в пограничную зону». Приказ вступает в силу с 7 февраля 2017 года.

В МИД Белоруссии 2 февраля заявили, что РФ приняла решение об установлении погранзоны на границе с республикой, не уведомив предварительно Минск.

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