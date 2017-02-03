 

Серж Саргсян о страхе, трусости и уступках по Карабаху

Автор: Отдел информации 

«Трусливые люди в политике, ну, как сказать, живут не дольше бабочки, или подснежника. Но хочу, чтобы вы правильно понимали и осознавали сказанное мной. Бесстрашных людей в мире нет. Бесстрашны только идиоты»,  сказал накануне президент Армении Серж Саргсян, выступая перед слушателями политической школы «Андраник Маргарян» Республиканской партии Армении (РПА), сообщает haqqin.az со ссылкой на пресс-службу аппарата президента Армении.

«Когда твоя тревога превращается в страх  вот это плохо. Когда в момент твоей тревоги, под воздействием этой тревоги меняешь свои решения, ты уже становишься трусом. Нельзя, никогда нельзя под давлением или под воздействием страха менять решения.

Один из президентов Соединенных Штатов выразил очень блестящую мысль. Он сказал, что никогда не надо бояться уступок или переговоров, но никогда нельзя идти на уступки или переговоры под давлением. Кеннеди был одним из лучших президентов Соединенных Штатов, по-моему, и, я думаю, сказанное им очень созвучно с нашей сегодняшней действительностью»,  сказал президент Армении.

Говоря об урегулировании нагорно-карабахского конфликта, Серж Саргсян еще раз заявил, что Армения не пойдет на уступки.

«По той же проблеме Нагорного Карабаха мы никогда ни под каким влиянием не делаем никаких уступок. Мы готовы идти на взаимные компромиссы, но никакое давление, будь то внешнее или внутреннее, не может повлиять. В противном случае нам пора уходить домой»,  сказал глава Армении.

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