Боевики отрубили мальчикам руки за отказ казнить пленных

Боевики террористической группировки «Исламское государство» в иракском городе Мосул отрубили руки двум мальчикам 10 и 12 лет. Подростков наказали за то, что они отказались казнить двух мужчин в присутствии членов их семей. Об этом сообщает The Daily Mail.

Дети проходили подготовку в одном из лагерей экстремистов, отмечает издание.

Боевики ИГ создали лагеря для мальчиков и юношей, где их превращают в религиозных фанатиков, или так называемых «львят халифата». Прошедшие идеологическую подготовку несовершеннолетние участвуют в казнях «неверных» и становятся исполнителями терактов.