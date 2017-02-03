Лукашенко: «Ради независимости мы можем отказаться от российской, азербайджанской и иранской нефти»

Минск может отказаться от нефти из Российской Федерации. Как сообщают белорусские СМИ, об этом заявил президент Республики Беларусь Александр Лукашенко.

На пресс-конференции в Минске белорусский лидер сказал, что его страна обойдется и без нефти из России, если на другой чаше весов окажется независимость республики. В то же время Лукашенко признал, что белорусам будет трудно без российской нефти, но не нужно республику "брать за горло" и "хвататься за живое".

Также страна ради независимости откажется и от иранской, азербайджанской и американской нефти, подчеркнул Лукашенко.