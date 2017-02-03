Лукашенко сравнил себя с Трампом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел параллель между собой и президентом США Дональдом Трампом, передает RNS.

«Америка избрала проамериканского президента, не пророссийского и не пробелорусского. Не настолько он глуп, как некоторые думают. Пусть даже он неопытный, да, некоторые шаги он делает, нам отсюда кажется. Я все это проходил, когда не с элиты приходишь наверх, я это все пережил и прошел», — заявил Лукашенко во время «Большого разговора с президентом».

Лукашенко также призвал не пребывать в эйфории от избрания Трампа, так как новый президент «какой бы он ни был сильный, он весь мир не перевернет».