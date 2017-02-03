 

Представители СМИ посетили Информационный центр компании Bakcell фото

 

Первый оператор мобильной связи и ведущий провайдер мобильного интернета в Азербайджане - компания Bakcell пригласила представителей СМИ в свой Информационный центр. Во время ознакомления с ежедневной работой Информационного центра представители СМИ получили возможность понаблюдать за тем, как профессиональные операторы отвечают на звонки, поступающие на короткий номер 555, а также осуществляют различные операции на основе поступающих обращений клиентов совместно с соответствующими отделами.

Руководитель группы Информационного Центра, Эльмар Джафаров, совместно с руководителем группы по Управлению Каналами, Эмином Аскерсой, проинформировали гостей о процессе управления обращениями, поступающими в Информационный Центр, а также о достижениях за последние два года.

«В связи с тем, что многие наши клиенты желают поближе познакомиться с организацией работы Информационного Центра, мы воспользовались этой возможностью и с радостью пригласили представителей СМИ посетить наш Информационного Центр. СМИ служат важнейшим звеном, сближающим и связывающим нас с нашими абонентами. Мы надеемся, что нашим абонентам будут интересны статьи, написанные журналистами об их впечатлениях после посещения нашего Центра»,- отметила директор по Работе с Клиентами Bakcell, г-жа Сельда Бостанчиоглу.

Стоит отметить, что благодаря недавно внедренному интеллектуальному анализу деятельности сети, компания Bakcell достигла повышения операционной эффективности при обработке и проактивном решении клиентских жалоб и обращений, посредством Системы управления клиентским опытом, направленной на соответственно проактивное выявление проблем и улучшение качества обслуживания. 

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О компании Bakcell

Компания Bakсell – Первый Оператор Мобильной Связи и Ведущий Провайдер Мобильного Интернета в Азербайджане - предлагает широкий спектр продуктов и услуг для современных пользователей мобильной связи.  Под торговой маркой Sür@, Bakcell предоставляет лучшие в своем классе услуги мобильного интернета 3G и 4G.

Благодаря более чем 5300 базовым станциям, cеть Bakcell охватывает более 99% населения и 93% территории страны (за исключением оккупированных территорий). Bakcell является лидером в сфере инноваций и посредством услуг Sür@ и создания новых партнерств, фокусируется на предоставлении самого качественного мобильного интернета азербайджанским пользователям. Услуги 3G компании Bakcell доступны во всех регионах Азербайджана и охватывают 93% населения.

Для получения дополнительной информации о продуктах и услугах Bakcell, пожалуйста, посетите www.bakcell.com или позвоните по номеру 555. Для ознакомления с пресс-релизами, посетите www.bakcell.com/az/news (илиwww.bakcell.com/en/newsдля пресс-релизов на английском языке).

Если вы не являетесь абонентом Bakcell, но хотите узнать о компании и предоставляемых услугах, пожалуйста, позвоните по номеру 055 000 05 55

 

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Представители СМИ посетили Информационный центр компании Bakcell фото
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