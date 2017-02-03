 

Нефть дорожает из-за возможных санкций против Ирана

 

Мировые цены на «черное золото» продолжают повышаться в ходе сегодняшних торгов на сведениях о том, что администрация США может ввести новые экономические санкции против Ирана.

По состоянию на полдень стоимость апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь эталонной марки Brent поднялась на 0,35% — до $56,76 за баррель. Цена мартовских фьючерсов на нефть марки WTI выросла на 0,3% — до $53,7 за баррель, сообщает РИА Новости.

Администрация Дональда Трампа готовится ввести новые ограничительные меры в отношении Ирана за пуск Тегераном баллистической ракеты, они могут вступить в силу уже в пятницу, указали в четверг источники Reuters. Это может стать сдерживающим фактором для экспорта иранской нефти.

Поддержку нефтяным ценам оказывает и сокращение добычи странами-членами ОПЕК и добытчиками вне картеля, включая Россию. Глава Минэнерго РФ Александр Новак не исключает, что Россия будет сокращать нефтедобычу ускоренными темпами. По данным министра, за январь общий объем сокращения в РФ составил 117 тыс. баррелей в сутки.

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