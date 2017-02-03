 

Межбанк предлагает скидки на платежные карты

 

Международный банк Азербайджана (МБА), поддерживающий развитие безналичных платежей в стране, предлагает скидки до 80% на тарифы по обслуживанию платежных карт.

Теперь МБА предлагает карты Visa Classic и MasterCard Standart по цене от 10 манатов, Visa и MasterCard Gold - от 30 манатов, Platinum карты - от 50 манатов.

МБА, являясь единственным эмитентом карт American Express в Азербайджане, предлагает скидки и на их обслуживание. Теперь карты American Express Green можно приобрести по цене от 60 манатов, American Express Gold – от 150 манатов.

МБА, который обладает сетью, состоящей из 763 банкоматов и свыше 11 тысяч POS-терминалов, обеспечивает платежные карты наивысшими стандартами безопасности. Эти карты можно заказать во всех филиалах и отделениях банка.

Находящийся на новом этапе деятельности МБА продолжает реализацию мероприятий с целью повышения эффективности, стимулирования продаж путем усиления конкурентоспособности своих продуктов и услуг и, самое главное, повышения уровня удовлетворенности клиентов.

Информацию о продуктах и услугах МБА можно получить на официальном веб-сайте www.ibar.az, во всех 36 филиалах и 40 отделениях банка, а также позвонив в Информационный центр по короткому номеру (012) 937 или *8937.

501 просмотров


Старости
Задержаны высокопоставленный чиновник и его пособник из Азербайджана
Задержаны высокопоставленный чиновник и его пособник из Азербайджана Громкое дело в Украине
Наша погода
Сегодня 5° / 0°
4 Фев 7° / 3°
5 Фев 8° / 1°
6 Фев 11° / 3°

Наши деньги
1 USD   =   1.9111 AZN
1 EUR   =   2.0561 AZN
1 RUB   =   0.0322 AZN


Новостная лента

Бывшего премьера Норвегии спутали с террористом
В Армении ставят под ружье инвалидов зов матери
Трамп: «Иран играет с огнем»
Известный дипломат Георгий Кунадзе: «Чего желает Трамп? Кажется, он сам еще толком не знает» эксклюзив
Саргсян против канадской звезды
Прокурор запросил для Навального пять лет условно
В Румынии народ поднял голову против коррупции haqqin.az из Бухареста
Центробанк резко увеличил валютные резервы
Финал Лиги чемпионов может пройти в Баку
Ди Каприо встретился с известным турецким поваром
Мартин Малек: «Проблемы Азербайджана для европейцев отходят на задний план» эксклюзив
Украина поднимет вопрос Карабаха в Совбезе ООН эксклюзив
Межбанк предлагает скидки на платежные карты
Нефть дорожает из-за возможных санкций против Ирана
Представители СМИ посетили Информационный центр компании Bakcell фото
Лукашенко сравнил себя с Трампом
Лукашенко: «Ради независимости мы можем отказаться от российской, азербайджанской и иранской нефти»
Боевики отрубили мальчикам руки за отказ казнить пленных
Серж Саргсян о страхе, трусости и уступках по Карабаху
Лукашенко обвинил Россию в нарушении договора о границе
В Париже оцепили Лувр после нападения на солдата
Спецоперация МВД и СГБ в Габале
Лукашенко предложил белорусам сменить его на посту президента без Майдана
МИД России о Бакинской платформе
Китай против размещения американской ПРО в Корее