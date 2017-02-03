Межбанк предлагает скидки на платежные карты

Международный банк Азербайджана (МБА), поддерживающий развитие безналичных платежей в стране, предлагает скидки до 80% на тарифы по обслуживанию платежных карт.

Теперь МБА предлагает карты Visa Classic и MasterCard Standart по цене от 10 манатов, Visa и MasterCard Gold - от 30 манатов, Platinum карты - от 50 манатов.

МБА, являясь единственным эмитентом карт American Express в Азербайджане, предлагает скидки и на их обслуживание. Теперь карты American Express Green можно приобрести по цене от 60 манатов, American Express Gold – от 150 манатов.

МБА, который обладает сетью, состоящей из 763 банкоматов и свыше 11 тысяч POS-терминалов, обеспечивает платежные карты наивысшими стандартами безопасности. Эти карты можно заказать во всех филиалах и отделениях банка.

Находящийся на новом этапе деятельности МБА продолжает реализацию мероприятий с целью повышения эффективности, стимулирования продаж путем усиления конкурентоспособности своих продуктов и услуг и, самое главное, повышения уровня удовлетворенности клиентов.

Информацию о продуктах и услугах МБА можно получить на официальном веб-сайте www.ibar.az, во всех 36 филиалах и 40 отделениях банка, а также позвонив в Информационный центр по короткому номеру (012) 937 или *8937.