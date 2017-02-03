 

Украина поднимет вопрос Карабаха в Совбезе ООН эксклюзив

Автор: Киевское бюро haqqin.az 

Украина поднимет вопрос освобождения оккупированных азербайджанских территорий с трибуны Совбеза ООН. Об этом haqqin.az сообщил украинский политолог, директор Центра социальных исследований Сергей Белашко. При этом аналитик посетовал на непоследовательность украинских дипломатов и некоторые ошибочные шаги Украины в ООН.

По словам Белашко, вопросы борьбы с сепаратизмом на дипломатическом фронте требуют особого подхода.

«Замороженные конфликты на пространстве СНГ имеют свои особенности. Есть регионы, в которых предпринимаются попытки отделения, есть регионы, которые аннексированы. В рамках ООН по таким вопросам сложно добиться успеха. Постоянные члены ООН могут поставить вето и проблема не получит политической оценки или правового решения. Но, в любом случае, трибуна ООН может привлечь внимание международной общественности, она позволяет выразить свою позицию»,  заявил Белашко.

Эксперт отмечает, что территориальная целостность восстанавливается двумя путями: военным или дипломатическим.

«Азербайджан может военным путем вернуть территории за несколько дней, если будет перекрыта граница Нагорного Карабаха с Арменией. Но разные игроки в регионе будут противостоять этому варианту»,  заявил Белашко.

По его мнению, карабахский конфликт может быть урегулирован и в многостороннем формате «ЕС-Россия-Турция-Азербайджан-Армения».

«Это может стать примером для урегулирования других замороженных конфликтов в Грузии, Молдове и Украине»,  подчеркнул украинский политолог.

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