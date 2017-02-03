 

Мартин Малек: «Проблемы Азербайджана для европейцев отходят на задний план» эксклюзив

Автор: Отдел политики 

Австрия не состоянии помочь решению карабахского конфликта. Об этом haqqin.az заявил научный сотрудник Академии национальной обороны Австрии, политический эксперт Мартин Малек. Так аналитик прокомментировал начавшееся в январе председательство Австрии в ОБСЕ.

«Мы — маленькая нейтральная страна и можем только призывать стороны к переговорам. Но надавить на них мы не в состоянии. Более того, даже США не смогут повлиять на стороны, главным актором по решению этой проблемы остается Россия»,  сказал он.

Мартин Малек

По мнению австрийского эксперта, позиция Европы заключается в том, чтобы не допустить в этом регионе войны: «Для Европы в этом регионе важна безопасность энергомаршрутов, важны торговые интересы. Возникновение открытого очага напряженности крайне нежелательно».

На вопрос: «Что в таком случае остается делать официальному Баку, чтобы вернуть свои оккупированные территории?» М.Малек ответил, что в случае начала войны Азербайджану будет сложно рассчитывать на поддержку России, США и Европы.

«Эскалацию конфликта в регионе никто не поддержит. Кроме того, в самой Европе происходят тектонические изменения. В странах ЕС приходят к власти популистские националистические силы, и поэтому проблемы постсоветских стран, в том числе и Азербайджана, для европейцев отходят на задний план», — сказал он.

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