Финал Лиги чемпионов может пройти в Баку

АФФА подала кандидатуру Бакинского Олимпийского стадиона для проведения на нем финала Лиги чемпионов или Лиги Европы сезона-2018/19, сообщает сайт Ассоциации.

Соперником Баку в борьбе за финал Лиги чемпионов является мадридский стадион «Эстадио Метрополитано». На проведение решающего матча Лиги Европы, помимо Бакинского Олимпийского стадиона, претендуют также стадионы в Тбилиси, Франкфурте, Штутгарте, Глазго, Севильи и Стамбуле.

Решение будет принято в сентябре этого года.



Как известно, в 2020 году Баку примет четыре матча финальной стадии чемпионата Европы.