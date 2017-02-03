 

Финал Лиги чемпионов может пройти в Баку

Автор: Отдел спорта 

АФФА подала кандидатуру Бакинского Олимпийского стадиона для проведения на нем финала Лиги чемпионов или Лиги Европы сезона-2018/19, сообщает сайт Ассоциации.

Соперником Баку в борьбе за финал Лиги чемпионов является мадридский стадион «Эстадио Метрополитано». На проведение решающего матча Лиги Европы, помимо Бакинского Олимпийского стадиона, претендуют также стадионы в Тбилиси, Франкфурте, Штутгарте, Глазго, Севильи и Стамбуле.

Решение будет принято в сентябре этого года.

Как известно, в 2020 году Баку примет четыре матча финальной стадии чемпионата Европы.

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