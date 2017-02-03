 

Центробанк резко увеличил валютные резервы

 

В январе 2017 года валютные резервы, находящиеся в распоряжении Центрального банка Азербайджана (ЦБА), выросли по сравнению с декабрем прошлого года на 352,8 миллиона долларов (8,9 процента)  до 4 327,2 миллиона долларов, следует из статистических данных, размещенных в пятницу на сайте ЦБА. По отношению к январю 2016 года резервы Центробанка сократились на 1,6 процента.

В течение прошлого года валютные резервы Центробанка сократились на 1042,3 миллиона долларов, или на 20,78 процента по сравнению с 2015 годом.

Резервы ЦБА начали сокращаться с июля 2014 года. Если вначале этот процесс протекал медленными темпами (в пределах 20-50 миллионов долларов), то начиная с декабря 2014 года произошло резкое сокращение объема резервов, что связано с ростом спроса на долларовую массу в стране.

Между тем в 2016 году рост валютных резервов наблюдался в марте на 0,9 процента, апреле  на 1,35 процента, мае  на 3,97 процента, августе  на 0,7 процента, ноябре  на 0,14 процента.

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