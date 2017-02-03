Таких масштабных протестов Румыния не знала со времен свержения Чаушеску с его последующим расстрелом. Число протестующих в городах и весях страны сравнялось с числом протестующих в Бухаресте, перекрывших транспортные потоки в центре столицы. Поводом для социального взрыва стало «тихое» принятие правительством закона, который позволил бы нескольким тысячам коррупционеров, включая парламентариев, госчиновников и уже осужденных функционеров, избежать уголовной ответственности. Румынский президент Клаус Йоханнис поддержал народное недовольство.

Хронологически ситуация выглядит так. Первые протестные настроения проявились в тот момент, когда в Румынии всплыла информация о том, что правительство готовит весьма специфический законопроект. Суть его заключается в изменениях Уголовного кодекса, вследствие которых, например, коррупционеры, нанесшие государству ущерб менее чем на 200 тысяч леев (около 44 тысяч евро) и осужденные, либо подлежащие осуждению на срок до 5 лет, под уголовную ответственность не подпадают или же получают освобождение по амнистии.

В последние годы под аплодисменты румынского населения и представителей ЕС в стране под эгидой борьбы с коррупцией прошла череда громких отставок и уголовных дел. По скромным подсчетам, сегодня правоохранительные органы готовы привлечь к ответственности около двух тысяч фигурантов, включая Ливиу Драгня, председателя Социал-демократов – фаворитов парламентских выборов, – и приближенных экс-президента Траяна Бэсеску. Кстати, социал-демократ Сорин Гриндяну возглавляет коалиционное правительство, явно конфликтующее с действующим президентом Клаусом Йоханнисом. Добавим: число уже осужденных на срок до 5 лет лишения свободы, получающих шанс выйти на свободу по правительственному постановлению, достигает двух с половиной тысяч человек.

31 января «под покровом ночи», по меткому определению местной прессы, правительство принимает указ о поправках к УК. На улицы Бухареста выходят десятки тысяч манифестантов, скандирующих антиправительственные лозунги. Люди пришли на столичную площадь Виктории (Победы), где расположены резиденции премьер-министра и правительства, еще до рассвета. Днем число митингующих достигало примерно 150 тысяч человек. В других населенных пунктах протестовали от нескольких сотен до нескольких десятков тысяч жителей, что в целом сопоставимо с бухарестскими масштабами.

Хотя протесты заявлены «мирными», без инцидентов не обошлось. Горящие покрышки и баррикады появились в центре румынской столицы достаточно быстро. В полицейских полетели петарды. Проявление агрессии приписали футбольным «ультрас», пострадавших, когда полиция применила слезоточивый газ, к счастью, оказалось не более пяти человек. Зато задержаны были за первые дни выступлений около сотни манифестантов.

Третья ночь протестов с четверга на пятницу, 3 февраля, пополнила число задержанных полицией. Как сообщили местные СМИ (и даже выложили видео), от жандармов досталось и офицеру под прикрытием, работавшему на бухарестской площади. До утра здесь оставалось около 80 тысяч человек, затем отдохнувший народ вновь стал прибывать. Вместе с жителями Румынии протестовали их сограждане за рубежом: так, например, несколько десятков человек протестовали в Лондоне и Вене с теми же лозунгами – «Проснись, Румыния!», «В отставку!» и «Не признаем законы, принятые бандитами!»

В течение гражданской акции митингующих поддержал румынский президент Клаус Йоханис. Кроме того, он сообщил о намерении обратиться в Конституционный суд страны, дабы оспорить правительственное постановление об изменениях Уголовного кодекса. Некоторые местные аналитики связали происходящие события с очевидным противостоянием коалиционного парламентского большинства и президентской власти.

В Румынии Управление по борьбе с коррупцией обладает полномочиями, которые позволяют привлекать к ответственности функционеров высшего звена, а в подмогу ему – президентские компетенции. Румынские СМИ сообщили, что к моменту инициации столь возмутившего румын правительственного декрета готовились аресты и социал-демократического лидера Ливиу Драгня, и его однопартийца-сенатора Николае Шербана, и министра юстиции Флорина Иордаке, и еще двух государственных секретарей при Минюсте. Это частично подтвердил генеральный прокурор страны Августин Лазэр.

После прошедших в конце прошлого года парламентских выборов румынским социал-демократам досталось наибольшее число мест в обеих палатах высшего законодательного органа страны. Соответственно, по праву большинства они сформировали коалиционное правительство, в котором кандидатам от президентской партии видимых преференций предоставлено не было. Ради справедливости следует отметить: нынешнее правительство стало, по сути, восприемником кабинета Виктора Понты, ушедшего в отставку вследствие коррупционного скандала и массовых протестов прошлого года после пожара в бухарестском ночном клубе «Коллектив», где погибло более 60 человек. Недавно сходный случай произошел еще в одном увеселительном заведении румынской столицы, но обошлось без столь серьезных жертв, и особых возмущений не случилось.

В отличие от действующего президента Йоханниса, бывший президент Румынии Траян Бэсеску, который и сам побывал фигурантом десятков уголовных дел, народные волнения счел необоснованными. Бэсеску раскритиковал действия прокуроров и Управления по борьбе с коррупцией, ссылаясь на прерогативу правительства в принятии правовых актов: «Мы так дойдем до нивелирования исполнительной власти. Прокуратура не должна быть цензором действий правительства».

Румынский экс-президент также предложил свою трактовку текущих событий, не исключающих концепцию румынского «майдана»: «Маловероятно, чтобы Румыния пошла по пути украинского сценария, однако возможно появление в Румынии варианта гибридной войны. Я говорю это как человек, понимающий текущие процессы. Начало гибридной войны возможно, только Румыния, в отличие от Украины, состоит в Североатлантических структурах, и здесь трудно состояться тому, что было в Украине. Но не исключено».

В то же время шесть западных держав, включая США и Германию, в совместном заявлении предупредили правительство Румынии о последствиях необдуманных шагов, которые могут дискредитировать страну в глазах НАТО и ЕС. Партнеры потребовали продолжить борьбу с коррупцией, а не чинить препятствия на законодательном уровне.

Пока еще действующий румынский премьер-министр заявил, что в отставку подавать не собирается и намерен отстаивать решение кабинета. Уличные протесты становятся все более массовыми: автомобили и покрышки в Бухаресте уже горели, призывы к захвату административных зданий звучали, и трудно представить, как граждане, без перерыва кричащие слово «Воры!», внезапно замолчат и разойдутся по домам.