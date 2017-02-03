Прокурор запросил для Навального пять лет условно

Гособвинение попросило суд избрать обвиняемым по делу о хищениях средств компании «Кировлес» Алексею Навальному и Петру Офицерову наказание в виде пяти лет условно и штрафа в 500 тысяч рублей и четырех лет условно и аналогичного штрафа соответственно, передает корреспондент Дождя.

Повторное рассмотрение дела «Кировлеса» проводится в Кировском районном суде. Навального и Офицерова обвиняют в хищении средств у компании «Кировлес» при продаже леса в 2006 году.

Приговор по этому делу был вынесен в 2013 году. По нему Навальный и Офицеров получили пять лет и четыре года тюрьмы соответственно. Позднее срок смягчили до условного. Тогда прокуратура запросила для Навального и Офицерова реальные тюремные сроки.