Саргсян против канадской звезды

Известные деятели искусств, армяне по национальности, среди которых такие мировые знаменитости, как шансонье Шарль Азнавур, лидер рок-группы System of a Down Серж Танкян, кинорежиссер Атом Эгоян, звезда канадского кино Арсине Ханджян, недавно выступили с заявлением, где подвергли нелицеприятной критике действующие власти Армении и лично Сержа Саргсяна.

Арсине Ханджян резко отреагировала и на июльские события в Ереване, во время которых власти жестко подавили протестную акцию мятежников из «Сасна Црер». Актриса даже прилетела из Канады в Ереван и открыто поддержала повстанцев, за что была на некоторое время задержана армянской полицией.

Армянские власти, в свою очередь, предприняли попытку опорочить актрису, унизить в глазах народ, который стал воспринимать ее как символ борьбы с режимом. Проправительственная «Иравунк», опубликовала тенденциозный материал, где в отрыве от сюжета использовала кадры из фильма известного французского режиссера, лауреата Каннского фестиваля Оливье Ассаяса «Ирма Веп» (1996 г.), в котором Ханджян сыграла несколько сцен топлес. Звезду канадского кино представили как порноактрису, снимающуюся исключительно в низкопробных «фильмах для взрослых», к тому же ведущую аморальный образ жизни.

Публикацию с негодованием восприняла армянская общественность, особенно были возмущены кинематографисты. В СМИ и соцсетях грязную статью называют дешевой провокацией, неудачной попыткой Саргсяна очернить одну из ведущих актрис авторского кино. Сама Ханджян собирается в скором времени дать отпор клеветникам.