Внимание всего мира по-прежнему приковано к США. Сенат привел к присяге нового госсекретаря. И в этой связи эксперты ломают голову относительно будущей внешнеполитической концепции новой администрации. Какой будет новая внешнеполитическая линия Соединенных Штатов? Будут ли налажены американо-российские отношения, и как далеко может зайти кризис в американо-иранских отношениях?

На эти и другие вопросы в интервью haqqin.az отвечает известный российский дипломат и эксперт, ведущий научный сотрудник ИНЭМО РАН Георгий Кунадзе.

- Одобренный Сенатом на пост госсекретаря США Рекс Тиллерсон приведен к присяге. Как вы считаете, о чем свидетельствует данное назначение?

- Кандидатура Тиллерсона одобрена в Сенате далеко не единогласно. Чтобы добиться этого, сам он в ходе слушаний говорил много "правильных" слов, которые теперь придется подтвердить делами. Под пристальным присмотром законодателей. В целом согласие Сената на его назначение, по-моему, свидетельствует о том, что на фоне других выдвиженцев Трампа он выглядит чуть менее одиозно.

- Иными словами, утверждения ряда экспертов о том, что данное назначение является еще одним подтверждением желания Трампа наладить отношения с Россией, не соответствуют действительности?

- Думаю, это слишком поспешный вывод. О том, чего желает Трамп, даже он сам, кажется, еще толком не знает. Кроме того, надо понимать, что как человек, заподозренный в "особых" отношениях с Путиным и "мутными" деятелями вроде Сечина, новый госсекретарь США будет, наверное, вынужден проявлять куда большую осторожность в контактах с Россией, чем едва ли не любой другой на его месте. Каждое слово Тиллерсона о России, каждое решение по вопросам об отношениях с ней будут рассматриваться буквально под микроскопом, причем как демократами, так и самими республиканцами. Ведь среди последних едва ли найдется много людей, симпатизирующих России.

- Я правильно понимаю, пока трудно прогнозировать в целом ту внешнеполитическую линию, которую США будут проводить при Трампе?

- Прогнозировать можно и нужно, тем более что внешняя политика США, несомненно, претерпит немалые изменения. Но первые шаги новой администрации - в отношении Мексики, исламского мира, Ирана, Израиля, союзников по НАТО и другие, на мой взгляд, не выглядят до конца продуманными. Многие решения явно принимаются без должной профессиональной проработки с профильными ведомствами.

Вот типичный пример. Только что назначенный министром обороны США Джеймс Мэттис прибыл в Республику Корею, где обсуждал вопросы размещения на ее территории элементов американской ПРО. Понятно, что для самой Республики Кореи, живущей по соседству с КНДР, этот визит стал большим подарком: от пхеньянских маньяков можно ожидать чего угодно. Понятно и то, что рано или поздно американская ПРО на юге Корейского полуострова неминуемо появится. Похоже, однако, что визит Мэттиса не был согласован с Госдепартаментом США, пребывающим ныне в кадровом кризисе. Если это действительно так, то повод для беспокойства относительно организации американской внешней политики налицо.

- Тем временем в Конгресс США внесли законопроект с новыми санкциями в отношении Ирана. Проект закона предполагает финансовые и экономические санкции за разработку Ираном баллистических ракет, поддержку международного терроризма и нарушения в области прав человека. Как далеко может зайти новое американо-иранское противостояние?

- В июле 2015 года пять постоянных членов СБ ООН и Германия заключили с Ираном историческое "ядерное соглашение". Трамп это соглашение категорически не приемлет, но не может не понимать, что все остальные стороны его поддерживают. В таких условиях он явно пытается предъявить Ирану требования по вопросам, оставшимся за рамками соглашения.

Это чревато разногласиями США с их союзниками по НАТО, а также с Россией и Китаем. И, разумеется, кризисом в отношениях США с самим Ираном. В таких условиях "ядерное соглашение" может оказаться под угрозой срыва. Не знаю, что выиграет новая администрация США, вынося Ирану некое "суровое предупреждение". Иранцы - трудные партнеры. Просто так они не уступят. И без того в неспокойном регионе может возникнуть новый, точнее, едва забытый старый очаг напряженности, который станет головной болью для всего мирового сообщества.

- Какими будут отношения между США и ЕС, есть ли риск активизации центробежных сил в Евросоюзе?

- Не возьмусь прогнозировать распад Евросоюза. По-моему, он маловероятен. Другое дело, что президент Трамп, который, как говорят, намерен использовать во внешней политике свой опыт дельца, довольно откровенно предпочитает строить отношения с другими странами на двусторонней, а не многосторонней основе. В двустороннем формате США заведомо имеют преимущество практически над любым партнером. В многостороннем - вынуждены в большей мере считаться с единым мнением группы стран. Поэтому ЕС, на мой взгляд, будет противиться попыткам США перевести отношения с США в двусторонний формат.

- Согласны ли вы с мнением ряда аналитиков о том, что наличие санкций не так сильно влияет на российскую экономику и даже в чем-то выгодно руководству РФ, которое может сваливать все проблемы на давление Запада?



- За три года российская экономика худо-бедно приспособилась жить в режиме санкций. А российское руководство научилось сваливать едва ли не все свои проблемы на внешних врагов. Но положение изгоя, в котором оказалась Россия, - это большое психологическое бремя для всех россиян. А для российской элиты, многие представители которой лишены возможности въезда в страны ЕС и США, еще и серьезное неудобство.

- Говоря о ЕС, не могу не спросить и о ЕАЭС. Каковы перспективы Евразийского союза и как вы оцениваете прогнозы ряда экспертов о том, что Беларусь может выйти из ЕАЭС и ОДКБ?

- У ЕАЭС, по-моему, никаких радужных перспектив нет. Россия в нем претендует на роль гегемона, остальные ее побаиваются. Это неважная основа для равноправных отношений. Что касается Белоруссии, то не думаю, что она всерьез решится уйти в "автономное плавание". С экономической точки зрения это очень дорогое удовольствие. А с политической - может лишить Лукашенко возможности шантажировать Россию "бегством" на Запад, а Запад - тесным сотрудничеством с Россией. То, что происходит сейчас, назвал бы "игровым моментом", эпизодом этого шантажа.

- Вы сказали о том, что положение изгоя - большое психологическое бремя для россиян. Но, как тогда быть с тем, что социологические опросы в РФ показывают, что россияне во всем поддерживают руководство страны?

- С одной стороны, я бы не стал слишком полагаться на российские "социологические" опросы. Уровень реальной поддержки путинского режима, убежден, существенно ниже "нарисованной". С другой стороны, не надо забывать о том, что в России создана невиданная в истории система массовой пропаганды. Ее оболванивающий эффект, увы, высок.

- А каков реальный рейтинг Навального и иных лидеров российской оппозиции и того же Навального?

- Каков реальный рейтинг Навального, Ройзмана или кого-то еще, не знаю. В условиях имитационной "демократии" любому из них трудно соперничать с кандидатами власти. Еще одна и, по-моему, главная проблема оппозиции в том, что там каждый хочет быть только главным. Типичный пример – Явлинский, паталогически не способный договориться ни с кем. В этом смысле все они обречены на роль статистов.