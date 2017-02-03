Грубейшие нарушения военкоматами отбора призывников много раз становились причиной громких скандалов в Армении. Служить в армии, а главное, воевать на карабахском фронте принуждают парней, чье физическое состояние никак не соответствует установленным нормам здоровья военнообязанных. Уже не раз молодые люди погибали отнюдь в результате участия в боевых действиях.

Вот и сейчас гражданка Армении Аида Меликян, проживающая в Ширакской облоасти, вынуждена в полном смысле спасать своего сына инвалида, пытаясь вызволить его с непосильной и даже губительной для него службы в вооруженных силах.

Безрезультатно обойдя все имеющие отношение к армии инстанции, женщина, отчаявшись, старается теперь через СМИ и социальные сети интернета обратить внимание на чудовищную ситуацию со своим сыном.

А.Меликян опубликовала открытое письмо премьер-министру и министру обороны республики, в котором подробно описала беззаконие и черствость, с которыми столкнулся ее тяжело больной сын Рафик Меликян в военкомате и как теперь измываются над ним в воинской части, куда его направили служить.